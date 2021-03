Successo per il 22° Trofeo Friuli

Dieci incontri tutti di buona caratura tecnica, con atleti giovani ed élite desiderosi di onorare l'impegno degli organizzatori nell'allestire una riunione di alto profilo, in un periodo complicato. Il 22° Trofeo Friuli di pugilato, organizzato dal Fearless Boxing Team di Codroipo, in collaborazione con la Associazione Pugilistica Udinese, ha regalato oltre due ore di divertimento, in diretta web, ai tanti appassionati della "noble art".

Nello specifico dei risultati, sono arrivate le vittorie ai punti di Giacomo Merlo (Fearless Boxing Team) su Leonardo Mancini (Ardita Trieste), di Lucia Scala (Pugilistica Udinese) su Samantha Doria (Boxe Piovese), di Christian Granziera (Boxe Riviera Friulana) su Lorenzo Bertucci (Audace F&F Club Trieste), di Daniel Gandin (Pugilistica Udinese) su Nicolas Gallelli (Gold Academy Boxing Team), di Sara Lombardi (Ardita Trieste) su Asia Negro (Rui Boxe), di Enrique Hernandez De Armas (Gold Academy Boxing Team) su Tiziano Basso (Audace F&F Club Trieste) e di Elia Esteban Pasquato (Thudor Team) su Ingli Nako (Pugilistica Udinese).

Per due volte è intervenuta la sospensione cautelare, che ha decretato lo stop ai match di Gjon Ramaj (Elite Boxing Milano) su Marco Niemiz (Pugilistica Udinese) e di Edoardo Callum Borsa (Hage Boxing Team) su Simone Tomasini (Triestina Pino Culot).

Infine, il match clou tra gli élite Marco Sollero (Pugilistica Udinese) e Gianluca Saviello (Thudor Team) è terminato in parità: la maggiore altezza del pugile bresciano ha incrociato il dinamismo e la tecnica sulla corta distanza del paularese allievo di Gianluca Calligaro. Il risultato di parità è il giusto verdetto per l'ultimo incontro dei dieci in programma.