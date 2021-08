Successo per il Trail delle Dolomiti Friulane

Dopo un anno di stop, torna a Forni di Sopra il Trail delle Dolomiti Fiulane (già SkyRace delle Dolomiti Friulane). Ritorno al passato anche per il tracciato che riscopre le origini con uno sviluppo di 21 chilometri, dislivello +/- di 1.700 metri e il suggestivo passaggio alla Forcella dell’Inferno. Il Team Aldo Moro Paluzza ha onorato al meglio la manifestazione grazie alle maiuscole prestazioni dei suoi Top Runner.

Tra le donne seconda importante affermazione in campo nazionale (dopo la vittoria alla International SkyRace Carnia) di Rosy Martin che si è imposta sulla bellunese Cecilia De Filippo dopo una battaglia lungo tutto lo sviluppo della gara. La vittoria è giunta nel finale grazie alla maggiore velocità della ragazza di Ovaro dove negli ultimi tre chilometri in falsopiano ha saputo vincere definitivamente la resistenza della sua avversaria.

Nel settore maschile, invece, netta l’affermazione di Michele Sulli che fin da subito si è involato incrementando di chilometro in chilometro il suo vantaggio fino a portarlo agli otto minuti dell’arrivo. Sul podio sono saliti unitamente all’atleta dell’Aldo Moro i carnici Thomas Veritti D’Andrea e Marco Iob.

Da segnalare nel fine settimana anche la gara in salita denominata “Crono Radime” che portava gli atleti da Villa Santina a Porteal di Lauco. Nella gara vinta da Mirco Romanin, sul podio maschile sono saliti due rappresentanti del Team Aldo Moro Paluzza, Patrick Merluzzi secondo e Antonello Morocutti terzo. Ottimo settimo posto per l’atleta portacolori del Team di Paluzza, Cristian Gressani, che ha gareggiato sui sentieri di casa di Lauco. In gara per l’Aldo Moro anche Marco Errath, Cris Paschini, Fabio Immesi, Domenico Mimmo Lo Nardo, Roberto Sbrizzai e Giuseppe Calligaro.