Successo per il Trofeo Biberon 2020

E' iniziato nel migliore dei modi, a Forni di Sopra, il Trofeo Biberon 2020 per i colori dello Sci club 70 (che organizza l'evento). Su un tracciato perfetto, preparato come sempre dai tecnici della PromoturismoFvg, i piccoli campioncini dello sci hanno affrontato lo slalom con grande grinta ed entusiasmo.

Nelle due categorie baby e cuccioli, gli atleti dello Sci club 70 hanno conquistato il podio più alto con Tiziano Callea (baby 1), Filippo Venica (baby 2), Matilde Callea (cuccioli 1), Maia Codan (cuccioli 2). Nella baby 2 femminile, vittoria per la polacca del Bachmann Iga Kazmarek e nella baby 1 per la croata Nika Popovic. Nella cuccioli 1 maschile, oro per l'atleta dello Sci CAI Monte Lussari, Andrea Ludovico Chelleris e per Thomas Cinotti dello Sci CAI XXX Ottobre (cuccioli 2).

Migliori atleti assoluti baby Iga Kazmarek e e Filippo Venica mentre nei cuccioli Maia Codan ed Andrea Ludovico Chelleris. Nella classifica club lo sci club 70 ha preceduto lo Sci Cai Monte Lussari ed il Bachmann Sport College. Le premiazioni hanno visto la presenza del Direttore Generale di PromoturismoFVG, Lucio Gomiero, accompagnato dal responsabile del polo Francesco Pacilé e dal Sindaco Marco Lenna. Questo é un evento top. Una perfetta promozione delle nostre montagne, ha affermato Gomiero.

Domani si svolgerà l'atteso gigante di questa 36° edizione (15° internazionale) del Trofeo Biberon che ha fatto segnare il record di partecipazione con oltre 500 iscrizioni solo per la gara di domenica che vedrà protagonisti anche i più piccolo, ovvero la categoria “SuperBaby”.

Il Trofeo Biberon che ha ricevuto il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Forni di Sopra, é organizzato in collaborazione con il Coni e la Federazione italiana sport invernali e con il sostegno di Promoturismofvg e la partnerships con Avalon Wellness, Extreme e Rossignol.

Il programma e news completo lo si può leggere direttamente su www.sciclub70.com