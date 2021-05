Successo per il weekend di sport a Latisana

Bilancio positivo per la due giorni di sport a Latisana, tra corsa e Mtb. Che la seconda edizione della Timent Run sarebbe stata un successo si era capito sin dalla vigilia, quando è stato attribuito l’ultimo dei 320 pettorali disponibili, con largo anticipo rispetto al previsto, il che significa che se ci fosse stata la possibilità di allargare il numero di partecipazione, l’adesione sarebbe stata ancora più massiccia. La mattinata è stata poi premiata da un caldo quasi estivo, con Latisana che ha accolto la folla di podisti per la sfida sui 10 km, priva di grandi nomi ma proprio per questo incerta sino alla fine.

A spuntarla è stato Edgardo Confessa, portacolori della Salcus, che ha completato il percorso in 32’54” precedendo di 8” Alessio Miloni (Atl.Mobnfalcone) e di 31” Enrico Spinazzé (Atl.Ponzano), favorito della vigilia. Nella prova femminile doppietta come lo scorso anno per il Team KM Sport, ma questa volta Chiara Pianeta si è presa il bottino pieno, chiudendo in 37’41” con 13” su Arianna Lutteri, terza posizione per Erica Franzolini (Atl.Brugnera Friulintagli) a 1’21”.

Sono stati 292 i corridori che hanno portato a termine il percorso di 10 km disegnato fra Latisana e Ronchis. L’organizzazione dell’Athletic Club Apicilia ha potuto godere dell’appoggio delle due rispettive amministrazioni comunali, ma anche della collaborazione della Pro Latisana, della Consulta dello Sport, del Gruppo Mamme Latisanotta, dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Latisana e del locale Inter Club Bassa Friulana. La scelta di spostare alla primavera l’evento (lo scorso anno disputato in ottobre), si è dimostrata vincente e ha concluso alla grande una due giorni di grande sport in città, che ha segnato la vera ripartenza.

Sabato era stata la volta della prima edizione della Timent XC CrossRiver. Avere 380 partecipanti per un evento di Mtb in circuito è un risultato eccezionale, per una gara che non fa parte dei principali calendari pur essendo prova nazionale. Lo spettacolo non è mancato, grazie anche a un percorso che si è rivelato anche più impegnativo del solito.

Il migliore in assoluto è risultato Federico Tauceri (360 Mtb) che si è aggiudicato la categoria Open in 1h23’25”, battendo di 49” colui che era considerato un po’ il favorito della vigilia, Rafael Visinelli (Acido Lattico Team), preceduto però anche da Daniel Pozzecco (Eppinger Team), atleta appartenente alla categoria M1. Terzo posto sul podio nella prova Open per Roman Vantaggiato (Velociraptors) con lo stesso tempo di Visinelli.

In campo femminile gara appassionante, risolta nelle ultime battute a favore di Lucrezia Braida (Team Rudy Project) vicecampionessa italiana nel 2020 e al suo primo anno junior, che in 1h35’32” ha prevalso per soli 5” su Elena Lazzarin (Gs Porto Viro) e per 10” su Lisa Canciani (DP66 Giant SMP), terza anche agli ultimi Campionati Italiani di ciclocross.

Nelle altre categorie successi per Matteo Nan (Gs Musile/JU), Ruben Del Negro (Bandiziol Cycling Team/ELMT), Diego Cargnelutti (Sportway Cycling Team/M2), Gianppiero Dapretto (Federclubtrieste-Tecnoedile/M3), Fabio Perin (La Roccia Team/M4), Sergio Giuseppin (Delizia Bike Team/M5), Gianfranco Mariuzzo (Mtbsantamarinella/M6), Maurizio Borsato (Sorriso Bike Team/Gran Master) e Nicole Fedele (Eppinger Team/Donne A).

La riuscita del pomeriggio è stata possibile grazie all’impegno di oltre 100 volontari sparsi lungo il percorso e alla collaborazione innanzitutto del Comune, della Pro di Latisana, della Consulta dello Sport locale e di associazioni quali l’ANMI Latisana e la Chei de la Foghera di Latisanotta. A fine gara tanti hanno chiesto agli organizzatori di andare avanti e riroporre l’evento il prossimo anno, magari in abbinamento con la Marathon di Valle Zignago oppure in una diversa stagione. La volontà c’è, nelle prossime settimane si farà il punto per preparare gli impegni del prossimo anno, si spera più semplici da gestire e non condizionati dalla situazione sanitaria.