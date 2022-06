Successo per l’Eco Raduno Carnia 4x4

Successo per l’edizione 2022 dell’Eco Raduno Carnia 4×4, che si è svolta nel weekend e ha coinvolto una buona parte del territorio della Carnia, con partenza da Amaro. La manifestazione nasce per unire lo sport e l’ecologia a bordo di veicoli che si rendono particolarmente necessari tra i territori più difficili e impervi.

Così a bordo dei proprio 4×4 tutti gli appassionati, ormai da oltre due decenni, raggiungono la Carnia, effettuano un percorso precedentemente tracciato e, oltre ad ammirare la bellezza del territorio, partecipano alla raccolta ecologica.

Se lungo il percorso si trovano dei rifiuti, vengono caricati e poi portati alla piazzola ecologica di Tolmezzo. Quest’anno un supporto fondamentale è stato quello della squadra Volontari di Protezione civile del Comune di Amaro che, con due mezzi a disposizione, ha trasportato tutto il raccolto dei partecipanti. Il vincitore di questa particolare classifica è stato l’equipaggio di Mattia Genero con un Toyota Hilux, che ha letteralmente trascinato un cingolo.

Il percorso era lungo ben 92 chilometri. La partenza da Amaro, poi su via Cavazzo fino a Preone passando per Villa Santina e sosta al Caseificio Val Tagliamento di Enemonzo. Un percorso disegnato quasi a forma di otto, che ha permesso a tutti i 61 partecipanti di godere di luoghi favolosi.

Prima della partenza dal Ristorante Tan Bon, una nutrita colazione a base dei prodotti della pasticceria De Marchi di Enemonzo ha messo tutti i partecipanti di buon umore; ma le soste gastronomiche hanno previsto anche altri pit-stop, per frico, salsicce, griglia, ...

Il numero di partecipanti, che inizialmente l’organizzazione aveva stabilito in 50, è salito fino a quota 61. Data la particolarità della manifestazione, l’interesse è sempre notevole. La provenienza dei partecipanti era mista, dal Nord Italia, dalla Slovenia e dalla Croazia, oltre ovviamente a gli equipaggi locali. Non sono mancati i veterani come Renzo Morelli che, con il suo Nissan Patrol, ha partecipato a più di metà delle 26 edizioni. Ci sono stati anche equipaggi alla loro prima esperienza in questo tipo di manifestazioni come il veneto Mirko Sanguin con il suo Suzuki Jimny.

Tra i partecipanti anche la categoria Quad ha visto i fedelissimi Andrea Marizza e Dario Paolo; oltre alla presenza del campione di Rally Christian D’Agnolo, in versione quaddista appunto.

Abbiamo visto sfilare Nissan Patrol, Jeep Wrangler, Cherokee, Defender, Toyota, Mitsubishi, Dacia Duster e persino due Panda 4×4. Il numero maggiore, però, era rappresentato dalle Suzuki: Jimny e SJ in particolare. Così grazie alla collaborazione di Osso Auto di Udine è stato realizzato un Trofeo Suzuki, conquistato da Ivan Kocman, per il secondo anno di fila, grazie al suo Jimny particolarmente preparato.

Il Fuoristrada Club Tolmezzo, organizzatore della manifestazione, ha la fortuna di avere ‘a bordo’ un team davvero affiatato, che nel corso degli anni ha visto consolidarsi sempre di più. Un team che ha saputo crescere professionalmente e anche con le nuove generazioni che piano piano si stanno appassionando a questa particolare attività. Ed è proprio grazie al lavoro di tutte queste persone che la manifestazione ogni anno riscuote un notevole successo. Così come la disponibilità degli sponsor, che sono sempre presenti, anno dopo anno.

Goccia di Carnia di Forni Avoltri, Caseificio Val Tagliamento di Enemonzo, Pasticceria De Marchi di Enemonzo, BF Goodrich, Euro4x4Parts, Ma.Fra prodotti per auto, Hit Casinos, Red Bull, Movieland Verona.

Un notevole sostegno è stato dato anche dalle autorità che hanno concesso il Patrocinio alla manifestazione come i Comuni coinvolti e la Regione.