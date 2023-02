Successo per la Ski Krono Varmost

Successo per la 19esima edizione della Sci alpinistica in notturna Ski Krono Varmost - 22esimo memorial Claudia Corisello Cnsas. 110 i concorrenti al via provenienti da Triveneto, Slovenia e Austria. La cronoscalata prevedeva due percorsi: uno riservato agli atleti tesserati Fisi, saliti fino al monte Crusìcalas, e uno per gli Open che hanno raggiunto malga Varmost dove li ha attesi un magnifico tramonto sulle Dolomiti Friulane sopra un mare di nubi.

Nella gara Fisi vittoria maschile per il cadorino Michele Da Rin (Dolomiti Ski Alp) con il tempo di 48:49, secondo Ruben Del Negro (US Aldo Moro) e terzo Marco Del Missier (SS Fornese); al femminile successo per Cecilia De Filippo con il tempo di 57:23 (Dolomiti Ski-Alp), davanti a Martina Da Rin Zanco (Dolomiti Ski Alp) e Dimitra Theocharis (US Aldo Moro).

Nella gara Storica, con arrivo a malga Varmost, vittoria assoluta per gli sci alpinisti Marita Kroehn (Austria Kelag Energy) e Michael Steiner (Hervis Austria). Nella categoria ramponcini successo di Nicola Pais Bianco e Sara Nait. Nella categoria ciaspe si è imposto David Bianchini. Il Trofeo del Memorial Claudia è stato vinto da Fabio Zannantonio del Soccorso Alpino di Forni di Sopra.

La Società Sportiva Fornese - in una nota - ringrazia tutti i concorrenti, volontari e sponsor per la riuscita della manifestazione.