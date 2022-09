Successo per la tappa conclusiva del Tricolore di Skateboard

Lo Skatepark di viale Europa a Lignano Sabbiadoro ha ospitato lo scorso fine settimana la seconda e ultima tappa del CIS Street 2022. Sono stati più di 100 gli street skater iscritti nelle diverse categorie: Junior maschi e femmine, Senior maschi e femmine e Master maschi provenienti da tutta Italia, isole comprese.

Tutti gli atleti presenti hanno offerto un grandissimo spettacolo e hanno entusiasmato con le loro line il numeroso pubblico presente. Non è mancata la presenza di atleti di fama, come Asia Lanzi, unica skater italiana presente a Tokyo 2020, e Agus Aquila, giovane atleta italo-argentino che nel 2021 ha ottenuto il titolo di campione italiano di skate.

Nella categoria Junior femmine vince la gara la lignanese Lara Bidin (ASD ThankyouSkatebaording), seguita da Margherita De Gasperi e Federica De Crescenzo. Lara Bidin, già reduce del primo posto al “Trofeo delle Regioni” svoltosi a Roma il 10 e 11 settembre, oltre ad aggiudicarsi il primo posto nella tappa di Lignano conquista anche il titolo di campionessa nella Categoria Junior Femmine del CIS Street 2022.

Nella categoria Junior Maschi vince Samuel Gianmoena, seguito da Davide Brogliato e Nicola Morigi. Gianmoena si aggiudica anche il titolo di Campione Nazionale Street Junior Maschi 2022.

È Asia Lanzi, invece, ad aggiudicarsi il primo posto per le Senior femmine, l’argento va a Giorgia Meini, mentre il bronzo a Sara Ghirlando. Asia Lanzi si conferma anche Campionessa Nazionale Street Senior Femmine 2022. Tra i Senior maschi il podio va a Agus Aquila seguito da Fabio Montagner e Giuseppe Cola, sempre Aquila si aggiudica il titolo di Campione Nazionale Street Senior Maschi 2022.

Da segnalare il risultato dell’udinese Diego Nardini (ASD Thankyouskateboarding) che dopo essersi aggiudicato l’oro al “Trofeo delle Regioni” si colloca al quinto posto nella categoria Senior maschi posizionandosi di fatto nell’Olimpo dei migliori skaters street italiani. Il suo prossimo impegno ora sarà alla “Skatehalle” di Innsbruck per il “World Rookie Skateboard Champions 2022” nel corso del quale si ritroveranno i migliori skaters dell’Europa e dell’Asia per un evento unico in un contesto internazionale.

Infine nella categoria Master Maschi il primo posto va a Sergio Nicolas Herrera, il secondo a Stefano Schiesari, seguito da Roberto Cesaro.

Le giornate sono state accompagnate da chioschi e concerti e, come nelle intenzioni della “Asd ThankyouSkateboarding” che si è occupata dell’organizzazione, l’appuntamento è stato anche una grande festa e l’occasione per molti atleti e famiglie d’incontrarsi per celebrare la passione comune per lo skateboard.