Successo per la terza edizione della Barbanade

Anche nella sua terza edizione, la Barbanade ha confermato la sua formula vincente: l’unica gara di nuoto mezzofondo in acque libere in laguna in Italia è stata promossa a pieni voti dai partecipanti, che hanno affrontato i 3,8 chilometri che separano l’isola di Barbana dall’isola della Schiusa a Grado.

Si è così aperta la stagione di eventi marchiati Let's Go Triathlon Grado, con la regia del CSA Gorizia Triathlon.

Primo classificato, dopo un lungo testa a testa, Orazio Ragusa dell’Unione nuoto Friuli (01:01:59), secondo Andrea Marcato del Centro Nuoto Stra (01:02:04) e terzo Enrico Cardinale della Gorizia nuoto (01:02:24). 240 gli atleti in gara, numero massimo fissato dall’organizzazione, provenienti da tutto il nord Italia, da Slovenia e Austria.

50 le donne partecipanti: la prima a tagliare il traguardo è stata Sofia Bergamini del Cus Udine (01:11:01), seguita dalla slovena Nika Bajc (01:12:54) e da Francesca Capitoli dell’Udine triathlon (01:15:36).

Tante le collaborazioni messe in atto dal CSA Gorizia Triathlon per la realizzazione della Barbanade e degli altri appuntamenti di Let’s Go Triathlon Grado, realizzati sotto l’egida del Coni, con il sostegno del Comune di Grado, che garantisce anche il supporto della Protezione Civile, della Regione e della Fondazione Carigo, oltre che in sinergia con Grado Impianti Turistici.

Lo sponsor principale è Radenska di Marzoli&Nanut, a cui si affiancano BCC Staranzano Villesse filiale di Grado, Volchem integratori, Grand Hotel Astoria, La Ciacolada e la concessionaria Autofrance di Gorizia.

Per la Barbanade lo sponsor tecnico L'isola di Lara ha messo a disposizione importanti premi, con articoli in neoprene creati nel laboratorio artigianale di Trieste. Determinanti sono poi le collaborazioni con la Gorizia Nuoto, che peraltro nello stesso fine settimana organizza il Trofeo dell’Est di nuoto in vasca ma che ha schierato alla Barbanade 30 atleti e messo a disposizione consistenti premi, con la LNI-Lega navale Italiana di Grado, che garantirà il supporto con imbarcazioni per l’assistenza e controllo del percorso, e ancora con Kite Life Grado, Bike&Run, Udine Triathlon, Uc Caprivesi Mtb, Anc, Aipi, Ari, Cota, Scout Grado, Angeli in Moto e Sogit.