Successo per la Vertical Race dei Mondiali Master di scialpinismo

Nella stazione sciistica di Piancavallo il comitato organizzatore della Transcavallo ha disegnato un tracciato vario e tecnico che alternava muri in pista a pendenze più gradevoli su una stradina silvopastorale. Gare vere con i master a caccia di un sogno iridato. Sotto la finish line, posta dinnanzi al rifugio Val Dei Sass vince l’austriaco Christian Hoffmann con il tempo di 24’50’’. In seconda posizione il francese Yoann Caillot, bronzo per lo svizzero Nicolas Philipona con il tempo di 26’53’’.

Nella gara in rosa successo della fortissima Corinna Ghirardi. La campionessa italiana, ha confermato le sue doti fuori dal comune tagliando il traguardo in 31’20” dietro di lei la francese Corinne Favre e l’austriaca Marita Kroehn. Domenica mattina, sempre a Piancavallo, ci sarà il gran finale di questi Mondiali Master ISMF con l’Individual Race. Un percorso tecnico e impegnativo che abbraccerà le due Provincie, Pordenone e Belluno. Il dislivello positivo è di 1540 metri con una lunghezza di 13 chilometri.

La prima salita raggiungerà il Monte Tremol passando per il Rifugio Arneri e affrontando l’ultima parte di cresta a piedi con gli sci nello zaino. Dopo la discesa i concorrenti sconfineranno in Alpago valicando la Forcella Alta di Palantina, poco dopo Casera Palantina la gara riprenderà a salire verso la Forcella Colombera.

Affrontata l’ultima discesa gli atleti dovranno rientrare a Piancavallo percorrendo Forcella Palantina e toccando lo spettacolare Antro delle Mate, grotta carsica di notevoli dimensioni. L’arrivo di questa salita al Rifugio Val dei Sas decreterà i nuovi Campioni Mondiali Master di scialpinismo.