Sulla pista di Brugnera torna la grande atletica

Rivedere in calendario un evento sportivo di questi tempi è come ritrovare un vecchio amico dopo un tempo troppo lungo: con il lento ma progressivo uscire dalla pandemia, riprendono le attività e sabato 10 luglio ritroverà il suo spazio il Meeting internazionale Regione Fvg, sulla pista di Brugnera, intitolato alla memoria di Gianfranco Chessa e Guido Maccan e arrivato alla sua 17esima edizione.

Non si tratta di due personaggi di poco conto: Chessa è stato un tecnico di primissimo piano, basti pensare che ha portato ai vertici mondiali dell’alto Alessia Trost, mentre Maccan è stato un imprenditore di successo grande amante dello sport; a lui è intitolato l’impianto di atletica, che sabato alle 15.30 inaugurerà la nuovissima pista in polytan M-RT.

Il cast dei partecipanti va componendosi di ora in ora, ma si preannunciano prove di spessore come gli 800 maschili, dove sarà grande battaglia fra il rumeno Catalin Tecuceanu (Silca Ultralite) e Abdelhakim Elliasmine (Atl.bergamo 1959) con il “padrone di casa” Enrico Riccobon (Atl.Brugnera Friulintagli) come terzo incomodo.

Un pizzico di malinconia per Abdoullah Bamoussa, della società organizzatrice, in gara su quei 3000 siepi che lo hanno visto protagonista delle ultime Olimpiadi: il confronto con gli specialisti della strada kenyani Sammy Kipngetich (Atl.Saluzzo) e Hosea Kimeli Kisorio (Vt.Lucca) gli darà occasione per migliorare il suo stagionale.

Da seguire anche i 400 femminili, con Jessica Peterle (Us Quercia Trentingrana) e Rebecca Sartori (FF.OO.) accreditate dello stesso tempo d’iscrizione, 55”45. Questo solo per considerare gli atleti italiani o tesserati per società nostrane, ma al meeting friulano parteciperanno anche molte delegazioni estere, dal Sud Africa come dalla Slovenia, dal Portogallo come dalla Croazia, alcune con atleti in gara per fare i loro ultimi test in vista dei Giochi Olimpici.

Le prove inizieranno alle 15.30, subito dopo l’inaugurazione della pista, con le gare per le categorie Ragazzi e Cadetti valide per la quinta prova del circuito Atletica Giovani. Chiusura alle 20 con i 5.000 metri maschili. Il Meeting sarà interamente trasmesso da Telepordenone, 7Gold e Telefriuli. L’attesa è tanta, per un pomeriggio all’insegna della grande atletica.

Per informazioni: Atl.Brugnera Friulintagli, tel. 339.7526320, www.atleticabrugnera.com