Sulla strada della Cda c'è la Teodora Ravenna

La Cda, dopo l'ottima vittoria in trasferta a Montecchio, si prepara ad affrontare una compagine esperta come la Teodora Ravenna. Coach Barbieri dovrà probabilmente fare a meno di capitan Tirozzi e al centro di Mazzoleni che stanno recuperando entrambe due brutte distorsioni alle caviglie.

Di positivo il probabile recupero di Nardini, il Ds De Paoli:"In effetti la fortuna in questo periodo non sta dalla nostra parte, ma la straordinaria prova di carattere dimostrata nell'ultima gara da un gruppo molto unito mi fa ben sperare per la gara con Ravenna. Apriremo parzialmente al pubblico cercando di pensare in positivo per il futuro in quanto giocare a porte chiuse toglie significato al campionato. I tifosi ne fanno parte, senza di loro si gioca provando una sensazione di vuoto che condiziona parecchio le atlete in campo e lo spettacolo di questo sport. Fare pallavolo per noi ha soprattutto un valore sociale, lo si fa anche per la gente e per il paese e questa parziale riapertura rappresenta un segnale importante anche se credo ci vorrà del tempo per rivedere le famiglie al completo in palestra".

Intanto capitan Tirozzi dall'infermeria sprona la squadra: "Questa squadra ha il carattere per affrontare qualsiasi battaglia, anche nelle difficoltà! Dopo i bei segnali di domenica scorsa, dove ognuna ha saputo mettersi al servizio delle altre e della squadra, per portare a casa il risultato ad ogni costo, sono sicura che anche il prossimo match sarà quantomeno un grande spettacolo. Forza PinkPanthers!"