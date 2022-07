Supercoppa, ecco il calendario di A2

Lega Nazionale Pallacanestro rende noti gironi, calendario e formula di svolgimento della Supercoppa Lnp Old Wild West 2022, relativa alle formazioni iscritte al campionato di Serie A2.

Ueb Gesteco Cividale e Apu Udine sono state inserite nel girone Arancione in compagnia di Pallacanestro Mantovana e Kleb Basket Ferrara.

La fase di qualificazione è strutturata su tre gare di sola andata. Le sette vincenti dei gironi e la miglior seconda accedono ai quarti di finale, in gara unica, sul campo della squadra con la miglior classifica. Con abbinamento Arancione-miglior seconda. Le 4 vincenti dei quarti accedono alla Final Four, con in palio la Supercoppa 2022.

Le date di svolgimento della fase di qualificazione sono domenica 11 (Mantova - Udine e Ferrara - Cividale), mercoledì 14 (Cividale - Mantova e Udine - Ferrara), domenica 18 settembre (Mantova - Ferrara e Udine - Cividale). Le date vanno intese come “non oltre”: è data facoltà alle squadre, in accordo tra loro (ed entro il 2 settembre), di anticipare la data di svolgimento degli incontri. Quarti di finale: mercoledì 21 settembre. Final four: sabato 24 e domenica 25 settembre.

Questo è il commento del presidente Davide Micalich: “C’è un filo di emozione perché si parla dei primi impegni ufficiali in serie A2. Saranno le prove generali di campionato, ma non ci si aspetteremo nulla se non quello appunto di scrollarci di dosso un po’ di emozione e di approcciare quello che per noi sarà il nuovo palcoscenico”.