Supercoppa, la Ueb sfida Agrigento

Domani, alle 21, al palazzetto comunale dello sport di viale Europa a Lignano, la Ueb Gesteco Cividale affronterà la Moncada Agrigento nei quarti di finale della Supercoppa Lnp: arbitri Mirko Picchi di Ferentino (Frosinone) e Francesco Cassina di Desio (Monza Brianza), diretta streaming a pagamento su LNP Pass.

"E' per noi motivo di grande soddisfazione la partecipazione alla Final Eight di Supercoppa e siamo felici di poterla disputare a Lignano che è diventata la nostra seconda casa", è il commento di coach Stefano Pillastrini. "Agrigento è una formazione collaudata, di esperienza e con grande talento. Per vincere dovremo aumentare il nostro livello di gioco rispetto agli impegni precedenti".

"Siamo davvero orgogliosi di essere entrati nuovamente tra le migliori otto squadre della serie B anche se siamo solo all'alba della nuova stagione 2021-22", gli fa eco il presidente Davide Micalich. "Sulla nostra troveremo, nei quarti, un'avversaria già affrontata pochi mesi fa a Rimini in Coppa Italia con grande tradizione ed esperienza. Avremo l'opportunità di rimediare a quel ko e ci faremo trovare pronti. Al nostro fianco avremo, inoltre, numerosi tifosi che da Cividale raggiungeranno Lignano, ormai diventata la nostra seconda casa. Disputeremo la Final eight con l'obiettivo, perché no, di vincerla e portare uno storico vessillo al PalaGesteco".

Per il match, sono in forte dubbio Alessandro Cassese e Daniel Ohenhen, entrambi alla prese con problemi muscolari. Tra i convocati figurano il 2003 Giacomo Furin e il 2004 Mattia Gattolini, facenti parte della Ueb Faber Cividale under 19 d’eccellenza e in doppio utilizzo della AssiGiffoni Longobardi Cividale di serie C Silver allenate da Federico Vecchi.

Biglietti in vendita a questo link