Sweet Team Fvg e Pimpa accendono la ricerca

Lo Sweet Team Aniad Fvg, l’associazione che promuove la pratica sportiva anche per le persone affette da diabete, è pronto a scendere nuovamente in campo in occasione della Staffetta 24 per un’ora Telethon Udine, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Nel Villaggio di piazza I Maggio, anche quest’anno ci sarà uno spazio organizzato dai volontari che vogliono unire solidarietà, sport e divertimento, aiutando a ‘fare luce’ sulla ricerca scientifica.

La protagonista 2019? Sarà la Pimpa, la cagnolina a pois disegnata da Altan (Credit: ©2019 Altan/Quipos) e donata in versione cestista. Dalle 17, al motto ‘Centro anch’io’, due persone potranno sfidarsi per un minuto a canestro. A ogni centro, un sensore farà illuminare l’insegna della Pimpa. Una simpatica sacca porta scarpe bianca in omaggio a chi riuscirà a fare un minimo di 40 canestri. Per l’inaugurazione saranno presenti le autorità e alcuni giocatori dell’Apu Udine.

Tra le 17 e le 18, per sensibilizzare il messaggio che il diabete colpisce anche in tenera età, ma che può regalare un’infanzia del tutto normale con alcuni accorgimenti, ci sarà la marcia simbolica dei bambini. Accompagnati da un gruppo di genitori, una decina di bambini e ragazzi di età inferiore ai 14 anni, con diabete e non, compiranno un giro dell’anello del circuito.

Saranno riconoscibili anche perché formeranno un serpentone colorato con i palloncini. Domenica dalle 11 alle 12, sarà la volta degli Under 20, ragazzi con diabete, di età compresa tra i 15 e i 20 anni appunto, che parteciperanno per dimostrare che il diabete può e deve essere gestito anche nella fase dello sviluppo con assoluta serenità e senza alcun limite, grazie anche allo sport.