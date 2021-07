Talento cristallino a Martignacco, ecco Katja Eckl

L'Itas Ceccarelli Group Martignacco, nell’ottica di proseguimento della collaborazione con l’Imoco Volley Conegliano volta a dare la possibilità alle giovani di continuare una determinata crescita formativa, comunica di avere raggiunto un accordo per l’arrivo della centrale Katja Eckl.

Si tratta di un’atleta classe 2003 che, nonostante la giovane età, ha già avuto di mettersi in mostra con la più forte squadra del mondo e ora si traferisce a Martignacco per proseguire appunto nel suo percorso di crescita. Alla Libertas troverà com’è noto il giusto habitat per migliorare, sapendo che numerose giocatrici nel recente passato hanno spiccato il volo verso palcoscenici molto importanti dalla località friulana.

"Per Eckl vale lo stesso discorso fatto per Ghibaudo, ossia che si tratta di una giovane di prospettiva con una grande attitudine al lavoro. E’ stata in ballo fino all’ultimo per disputare i mondiali giovanili di categoria a testimonianza del suo valore. E’ motivo di grande orgoglio il fatto che ci abbia scelto, individuando nella Libertas la giusta soluzione per continuare a crescere", spiega coach Marco Gazzotti.