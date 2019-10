Talmassons a caccia della prima vittoria

Talmassons dalla gara con Montale - atteso domenica 20 alle 17 in Friuli - si aspetta la prima vittoria delle ragazze della Cda che, forse, avrebbero meritato qualcosa di più nelle prime due gare.

Il Presidente Cattelan: "Dopo l'emozione dell'esordio e le oggettive difficoltà contro l'ambizioso San Marignano, sono certo che domenica arriveranno i primi punti in Serie A. Sarebbe una grande iniezione di fiducia per il proseguo del campionato".

Per la Cda saranno a disposizione tutte le ragazze: con Gomiero a mezzo servizio, ma con una Joly in grande forma. "Affronteremo Montale, squadra neopromossa come noi", spiega coach Ettore Guidetti. "Vengono da una vittoria al quinto set contro Martignacco. Dovremo essere bravi a controllare le loro laterali che nel match scorso hanno fatto molti punti".