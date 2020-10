Talmassons batte il Volley Soverato

Netta affermazione per Talmassons che, in casa, supera per 3-0 il Volley Soverato. Si gioca e di questi tempi è già una bella di notizia. La Cda senza Tirozzi e Mazzoleni scende in campo con Vallicelli in regia, Dalla Rosa e Bartesaghi in banda, Nardini e Barbazeni centrali, Smirnova opposto con Norgini libero.

Buona partenza delle friulane che avanti per 5 a 3 costringono Napolitano al primo time out. Il servizio di Talmassons mette pressione alle ospiti: Cda avanti per 12 a 5 e secondo time out per Soverato che poi recupera 12 a 8. Barbieri chiama il primo timeout. Ora è Talmassons a soffrire in ricezione e il muro ospite fa la differenza. Entra Pagotto per Barbazeni e si presenta con un ace 20 a 18 per Talmassons. Attacco da seconda linea di Smirnova e invasione di Soverato consegna alle padrone di casa il primo set per 25 a 21.

Barbazeni in attacco e a muro fa la differenza a inizio secondo set (7 a 3 per Talmassons) e primo time out per le ospiti. Ancora un muro per l'8 a 3. Anche Smirnova lascia il segno con tre attacchi e la Cda vola sull'11 a 4. Ancora il servizio di Talmassons efficace con un ace di Dalla Rosa (14 a 6) e secondo time out per Napolitano. Avanti sul 20 a 11 entra Cristante in battuta per Barbazeni: buono il suo servizio. Smirnova e un muro di Bartesaghi chiudono il set sul 25 a 14.

Inizio di terzo set in perfetto equilibrio (7 pari), poi con Smirnova in battuta la Cda accelera 10 a 7 e primo time out per le ospiti. Soverato con i centrali recupera (10 a 9) e poi si porta avanti per 13-15, costringendo Barbieri al primo time out. Smirnova sistema le cose con tre attacchi (16-15). Entra Pagotto in battuta per Barbazeni e la Cda si porta avanti per 18 a 16 e secondo time out per Napolitano. Ace di Pagotto 19 a 16. Soverato non molla 19 pari e secondo time out per Talmassons. Non ci sono parole per Smirnova imprendibile 22 a 19. Muro di Nardini 23 a 19. Immensa Smirnova che chiude il match con un attacco da seconda linea sul 25 a 21.

Top scorer per le friulane Smirnova con 20 punti; ottima prova anche di Nardini con 7 punti.

CDA Talmassons vs Volley Soverato 3-0 (25 21, 25-14, 25-21)

CDA Talmassons: Barbanzeni Karin, Norgini Maria Chiara (L2), Della Rosa Francesca, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Cecilia Vallicelli, Del Savio Francesca, Smirnova Irina, Pagotto Sofia, Ponte Genni (L1), Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K). Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano

Volley Soverato: Mason, Lotti, Cipriani, Nardelli, Shilds, Salimbeni, Barbagallo(L1), Piacentini, Bianchini, Riparbelli, Botroli, Meli e Ferrario(L2). Allenatore: Napolitano Brunoo e Vice: Boschini Diego

Arbitri: Nicola Traversa e Antonio Licchelli.