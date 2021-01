Talmassons cede 3-0 con la prima della classe

Stop sul campo della prima della classe per la Cda, costretta a cedere per 3-0 a Vallefoglia.

Talmassons si presenta al cospetto della Megabox per la prima volta da inizio stagione con la squadra al completo. Barbieri a inizio gara si affida a Vallicelli in regia, capitan Tirozzi e Bartesaghi in banda, Cutura opposto, Nardini e Mazzoleni al centro con Ponte libero. Parte forte la Megabox che aggredisce una timida Cda che va sotto per 5-0 costringendo Barbieri al primo time out. Di fronte a una difesa impeccabile, Talmassons non trova sbocchi in attacco (11-3 e secondo time out friulano). Sotto 21 -11 rientra dopo due mesi di stop Dalla Rosa per Bartesaghi. L’unica nota positiva del set che le padrone di casa si aggiudicano per 25-14.

Secondo set con il sestetto iniziale per la Cda. Approccio e atteggiamento diverso delle ragazze friulane che, pur sotto per 10-8, danno segnali di ripresa. Sul 14-10 di nuovo in campo Dalla Rosa per Bartesaghi. La Megabox accelera (16 a 10 e primo time out per la Cda). Cutura tiene vivo Talmassons che prova un timido recupero 18-14. Entra Pagotto in battuta per Mazzoleni. Secondo time out per Barbieri sul 21-16 nel tentativo di fermare le padrone di casa. Pamio in battuta con un ace porta lo score sul 23-17: Vallefoglia si aggiudica il set per 25-18.

Terzo set con i due liberi Norgini e Ponte che si alternano in campo. Non bene in difesa Talmassons che va subito sotto per 9-4 costringendo Barbieri al primo time out. Sul 10-6 entra Dalla Rosa per Bartesaghi. Sull’11-7 spazio per Pagotto in battuta per Nardini. Un lunghissimo scambio segna il 12-7 per le padrone di casa che non mollano di un centimetro. Secondo time out friulano. Rientra Bartesaghi in prima linea. Talmassons ci prova, ma il divario tra le due formazioni è troppo evidente. La Megabox, superiore in tutti i fondamentali, chiude il match sul 25-19.

Ora coach Barbieri avrà 15 giorni di tempo, con l’organico al completo, per preparare i play-out e dimostrare che questa squadra, con i giusti equilibri e un atteggiamento diverso, non è certo quella della regular season.

Megabox Vallefoglia vs CDda Talmassons 3-0 (25-14, 25-18, 25-19)

Megabox Vallefoglia: Bresciani (L), Bacchi, Kramer, Costagli, Baldoni,Strafoggia, Colzi, Pamio, Durante, Bertaiola, Ricci e Dapic. Allenatore: Bonafede Fabio e Passeri Giacomo

CDA Talmassons: Barbazeni Karin, Norgini Maria Chiara (L2), Della Rosa Francesca, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Cecilia Vallicelli, Cutura Hana, Pagotto Sofia, Ponte Genni (L1), Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K). Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano

Arbitri: Deborah Proietti e Serena Salvati.