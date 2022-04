Talmassons cede a Macerata e saluta i play-off

Nulla da fare per Talmassons che, dopo lo stop nel primo match della semifinale a Latisana, cede anche in gara due contro Macerata, che s'impone per 3-0 davanti al proprio pubblico.

Per la Cda si chiude una stagione esaltante senza grossi rimpianti perché in questa serie ha trovato di fronte una squadra fisicamente e mentalmente molto forte. Allo staff e alle ragazze di Barbieri vanno i complimenti della società per aver consolidato un percorso che ogni anno sta portando Talmassons sempre più in alto.

LA CRONACA. Talmassons prova a portare la serie a gara 3 con il collaudato sestetto Nicolini al palleggio, Obossa opposta, centrali Cogliandro e Bovo, bande Grigolo e Conceicao con Maggipinto libero. Parte bene la Cda con Bovo in attacco e a muro (4 a 1). Due attacchi di Obossa e si va sul 6 a 2. Un’altra magia di Obossa per il 9 a 4. La battuta di Macerata fa male e, dopo due ace, Talmassons - sotto 12 a 11 - chiama il primo time out. Sul 14 a 11 entra Panucci per Grigolo non in perfette condizioni. La Cda con Conceicao recupera sul 15 pari. Uno scambio spettacolare viene chiuso da Panucci: Talmassons è avanti 18 a 17. Ancora Panucci e un ace di Cogliandro costringono le padrone di casa sotto 20 a 18 al primo time out. Grande Obossa che con due attacchi porta la Cda sul 22 a 19. Macerata non molla: 22 pari. Sotto 23 a 22, Barbieri chiama il secondo minuto. Ancora Obossa pareggia i conti 23 a 23. Sul 24 pari entra Dalla Rosa in battuta per Bovo e sul 25-25 Pagotto in battuta per Obossa. Dopo un attacco di Conceicao, sotto 26 a 25 time out per le padrone di casa. Scambio infinito chiuso da Obossa sul 28 a 27. Finale di set incandescente che Macerata si aggiudica sul 31 a 29 su un errore di Talmassons.

Inizio in perfetto equilibrio (10 a 10), poi la difesa di Macerata fa la differenza (14 a 10), costringendo al primo time out Barbieri. Obossa recupera per Talmassons 14 a 12. Sul 16 a 13 entra Dalla Rosa in battuta per Conceicao. Entra Marchi in regia per Nicolini. Le padrone di casa non si fermano (20 a 14) e secondo time out per la Cda. Entra anche Ponte per Maggipinto. Macerata sull’ennesimo errore di una sfiduciata Cda si aggiudica anche il secondo set per 25 a 16.

Nel terzo parziale Barbieri ripropone in campo una febbricitante Grigolo. Talmassons ci mette il cuore contro una solida Macerata (6 pari). Poi, le padrone di casa cambiano marcia e si portano avanti per 9 a 6. Le ragazze di Barbieri dimostrano grinta e carattere (10 pari con un muro di Obossa). Un muro di Bovo costringe la Balducci sul 12 a 10 al primo time out. Scambio spettacolare con grandi difese chiuso da Obossa per il 14 pari. Una fast di Cogliandro e un attacco da seconda linea di Grigolo segnano il break friulano (16 a 14). Sul 17 a 15 entra Dalla Rosa per Conceicao. Grande lungo linea di Grigolo per il 18 a 16. Un pallonetto e un attacco di Obossa e si va sul 20 a 17. Barbieri chiama il primo time out sul 20 a 19 per il recupero di Macerata che, grazie alla difesa, si porta sul 20 pari. Una decisione arbitrale dubbia segna il sorpasso della Cbf sul 21 a 20. Entra Panucci per Grigolo. Talmassons s'innervosisce e sbaglia (22 a 20); Barbieri prova a riportare la calma con il secondo time out. Un attacco di Obossa per il 22 a 21; rientra Conceicao. Il set e l’incontro se lo aggiudica Macerata su un errore di Talmassons sul punteggio di 25 a 22.

Cbf Balducci Hr Macerata - Cda Talmassons 3-0 (29-31, 25-16, 25-22)

Cbf Balducci Hr Macerata: Bresciani(L), Martinelli, Cosi, Michieletto, Gasparroni, Ghezzi, Ricci, Stroppa, Peretti, Pizzolato, Fiesoli e Malik. Allenatore: Paniconi e Vice: Carancini

Cda Talmassons: Bovo, Panucci, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto(L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte(L) e Nicolini(K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Arbitri: Cruccolini Beatrice e Laghi Marco.