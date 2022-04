Talmassons cede in gara uno con Macerata

La Cda ritorna per un altro pezzo di storia nella palestra di Latisana che aveva già riservato forti emozioni con l’organizzazione e vittoria della Coppa Italia di B2 femminile nella stagione 2014-2015. Questa volta, però, il risultato premia le avversarie di gara uno della semifinale play-off, la CBF BAlducci HR Macerata, che espugna il parquet friulano per 0-3.

Di fronte a mille spettatori, Barbieri in partenza propone capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro con la rientrante Maggipinto nel ruolo di libero. Parte decisa la Cda: con Conceicao in attacco, Bovo a muro e un ace di Grigolo 4 a 1. Le ospiti recuperano, ma Obossa le tiene a distanza con un attacco e un muro 7 a 4. Macerata con due ace si porta sul 7 pari. Talmassons soffre in ricezione e sotto 10 a 8 chiama il primo time out. Barbieri chiama il secondo minuto sotto 16 a 13 per far trovare maggior tranquillità alle sue ragazze. Dopo un attacco di Obossa entra Dalla Rosa in battuta per Grigolo. Un’altra magia di Obossa tiene in scia Talmassons 17 a 15. La ricezione in casa Cda non è delle migliori; entra anche Panucci per Conceicao sul 19 a 15. Sul 20 a 18 rientra Grigolo in prima linea e subito si fa sentire 20 a 19. Un alto ace delle ospiti vanifica il recupero friulano (22 a 19). Cogliandro suona la carica con una fast e un ace 22 a 21 e primo time out per Macerata che mantiene la sufficiente lucidità per aggiudicarsi il set per 25 a 22.

Parte ancora forte Talmassons nel secondo set 6 a 3 con Obossa e Conceicao. Grandi difese delle ospiti che recuperano 6 a 5. Obossa con un attacco e due ace ristabilisce il vantaggio e costringe Macerata al primo time out sotto 9 a 5. Altro ace 10 a 5. Due ace delle ospiti che recuperano 10 a 8. Due fast di Cogliandro e Cda avanti 12 a 9. Macerata con muro e difesa e un errore di Talmassons si porta avanti sul 14 a 13, costringendo Barbieri al primo time out. Le attaccanti friulane fanno fatica a trovare varchi sul muro ordinato di Macerata (20 a 17). Entra Dalla Rosa in seconda linea per Conceicao. Con carattere Talmassons ricuce lo strappo con un muro di Nicolini 21 pari. Un errore in attacco della Cda costringe Barbieri sotto 23 a 21 al secondo time out. Ancora una grande difesa delle ospiti e un errore di Talmassons chiudono il secondo set sul punteggio di 25 a 21.

Terzo set con una Cda fallosa che fatica contro una Macerata ordinata e più determinata. Sotto 7 a 3, Talmassons chiama il primo time out. Le ragazze di Barbieri ci mettono il cuore e recuperano 11 a 10, costringendo le ospiti al minuto. Un attacco di Obossa segna il 12 pari: la Cda non molla. Altro scambio lunghissimo con Macerata che ha la meglio 16 a 14. Sul 17 a 16 entra Dalla Rosa in battuta per Conceicao. Altro muro delle ospiti e secondo time out per Barbieri, sotto 19 a 16. Talmassons non riesce più a reagire contro Macerata in serata di grazia che si aggiudica l’incontro chiudendo il set su un errore delle ragazze di Barbieri sul punteggio di 25 a 19.

Una partita che va analizzata certamente sui meriti dell’avversario, ma anche sulla serata particolare delle ragazze di Barbieri. Ora le attende la difficile gara 2 a Macerata, da affrontare con la consapevolezza di avere le potenzialità per portare questa semifinale all'eventuale gara 3, sempre nel Palasport di Latisana oggi gremito. Oltre 800 persone hanno seguito la diretta streaming a dimostrazione dell’entusiasmo e della simpatia che questa squadra sta riscontrando sul territorio.

Cda Talmassons - Cbf Balducci Hr Macerata 0-3 (22-25, 21-25, 19-25)

Cda Talmassons: Bovo, Panucci, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto(L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte(L) e Nicolini(K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Cbf Balducci Hr Macerata: Bresciani(L), Martinelli, Cosi, Michieletto, Gasparroni, Ghezzi, Ricci, Stroppa, Peretti, Pizzolato, Fiesoli e Malik. Allenatore: Paniconi e Vice: Carancini.

Arbitri: Pristerà Rachela e Pasin Marco: Segnapunti Referto Elettronico: Tajariol Ludovica