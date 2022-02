Talmassons doma anche Modica

La Cda continua il suo cammino vincente anche nel match infrasettimanale con Modica, fermata sul 3-0. Nel recupero della quarta giornata di ritorno, Barbieri conferma il sestetto titolare con Nicolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro con Maggipinto libero.

Talmassons parte subito forte con Obossa in evidenza che segna un primo break 6 a 2. Sotto 9 a 2, le ospiti con il primo time out tentano di frenare una Cda attenta e determinata. Muro e difesa in casa Talmassons confermano la buona serata delle friulane (15 a 7). Entra Dalla Rosa per Grigolo in battuta. Grigolo rientra sul 18 a 12 con anche Panucci per Conceicao. Grigolo e Conceicao chiudono il set per Talmassons sul 26 a 15.

Avvio di secondo set con l’Egea Modica che lotta su tutti i palloni e ottiene la parità sul 5 a 5. Un salvataggio di piede di Cogliandro segna uno scambio spettacolare chiuso da Obossa per il 7 a 5. Avanti 9 a 7, entra Panucci per Grigolo. Obossa tiene a distanza le ospiti (12 a 9). Panucci - ottimo il suo servizio - con un ace costringe Modica sul 14 a 9 al primo time out. Cogliandro fa volare la Cda sul 17 a 11. Rientra Grigolo per Panucci che accusa un colpo alla testa nel tentativo di recuperare un pallone in difesa. Entrano anche Pagotto e Marchi per Nicolini e Obossa. Ace di Cogliandro per il 21 a 15 e secondo time out per le ospiti. Sul 22 a 17 rientrano Nicolini e Obossa. Spazio anche a Ponte per Maggipinto. Grigolo in attacco e un ace di capitan Nicolini chiudono il secondo set sul punteggio di 25 a 17. Nel frattempo Panucci rientra dall’infermeria con un sospiro di sollievo per Talmassons.

Inizio di terzo set con l’Egea che tenta di arginare una Cda che vuole chiudere l’incontro e si porta avanti per 8 a 7. Aumenta, però, il vantaggio Talmassons con un muro di Bovo; 11 a 7 e primo time out per le ospiti. Ancora un muro di Bovo dopo uno scambio spettacolare (13 a 7). Ancora uno scambio infinito ma Obossa non è in vena di regali (15 a 10). Le ospiti, con un ace, si fanno sotto 15 a 13 e primo time out per Barbieri. Nuovo allungo di Talmassons con una fast di Cogliandro (19 a 15). Modica non molla e, dopo due muri, conquista il 19 pari. Un pallonetto di Cogliandro e un muro di Nicolini sul 21 a 19 costringono le ospiti al secondo time out. Bovo sale in cattedra: attacco e muro firmano il 23 a 20. Obossa segna il 24 a 21 ed entra Dalla Rosa in battuta per Grigolo. Il set e l’incontro si chiudono su un errore delle ospiti in attacco sul 25 a 22.

Una partita che ha visto la Cda attenta e determinata che ha trovato qualche difficoltà solo nel terzo set anche per merito di una Egeo Modica mai doma.

CDA Talmassons vs Egea PVT Modica 3-0 (25-15, 25-17, 25-22)

CDA Talmassons: Bovo, Panucci, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto(L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte(L) e Nicolini(K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Egea PVT Modica: Baciottini, Longobardi, Antonaci, Saccani, Ferro, Ferrantello (L), M’Bra, Gridelli, Salviato(L), Herrera Alvarez, Salamisa, Brioli e Gulino. Allenatore: Quarta

Arbitri: Jacobacci Sergio e Lorenzin Ruggero.