Talmassons espugna il campo del Soverato

Importante successo per la Cda che espugna per 3-1 il campo di Soverato, dove non aveva mai vinto, dando una grande prova di forza e di maturità della squadra.

Barbieri manda in campo capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Grigolo e Conceicao in banda, Bovo e Cogliandro al centro e Maggipinto libero. Primo set senza storia con Talmassons che sorprende le padrone di casa per aggressività e determinazione. Superiore in tutti i fondamentali si aggiudica il parziale per 25 a 13. In particolare ottimo l’approccio alla gara di Bovo, implacabile a muro e in attacco.

Secondo set con padrone di casa che partono decise, in particolare in battuta, costringendo a inizio set Barbieri al primo time-out sotto di 5 lunghezze. Entra Dalla Rosa in ricezione per Conceicao. Con pazienza e con una Grigolo ispirata in attacco, Talmassons prima pareggia i conti sul 14-14 e poi si porta avanti con Obossa 17 a 16. Una fast di Cogliandro e un attacco di Grigolo segnano un break per la Cda 21 a 19 e time-out per Soverato. Obossa non perdona 22 a 19. Avanti 23 a 21 Barbieri chiama il secondo minuto. Grigolo e Obossa chiudono il set sul 25 a 23. Brave le friulane a superare le difficoltà iniziali e a gestire con calma e determinazione il finale.

Dopo un inizio di terzo set equilibrato, complici un'invasione e un ace delle padrone di casa, la Cda va sotto per 6 a 3, ma reagisce e passa avanti per 7 a 6. Un paio di errori friulani, però, riportano avanti le padrone di casa 9 a 7. Sotto 11 a 9 entra Ponte per Grigolo. Dopo uno scambio spettacolare Soverato avanti per 15 a 12. Sotto 16 a 12 Barbieri chiama il primo time-out. Talmassons si disunisce (18 a 12). Entra Cantamessa per Cogliandro. Rientrano Grigolo per Ponte e Dalla Rosa per Conceicao. La Cda non molla e recupera 20 a 16; time out per Soverato. Rientra Conceicao per Dalla Rosa. Le padrone di casa, però, gestiscono il vantaggio e riaprono la gara 25 a 20.

Quarto set con il sestetto iniziale per la Cda. Obossa e Conceicao segnano il primo break per Talmassons 5 a 3. Dopo uno scambio lunghissimo un muro di Conceicao segna l’8 a 4; primo time out per Soverato. Ancora Conceicao e un errore delle padrone di casa e la Cda vola sul 10 a 4. Un altro muro di Bovo e un attacco di Obossa segnano il massimo vantaggio per Talmassons 18 a 9. Sotto 20 a 11 Soverato chiama il secondo time out. Entra Dalla Rosa per Conceicao e Pagotto per Conceicao. La Cda è padrona del campo e Grigolo chiude il match sul 25 a 13.

Va dato merito alle ragazze di Barbieri di esser riuscite a rimanere unite nei momenti difficili del match e ad approfittare dei cali di tensione delle avversarie, portando a casa una vittoria su un campo difficile e contro un’ottima squadra.

Ranieri International Soverato - Cda Talmassons: 1-3 (13-25, 23-25, 25-20, 13-25)

Ranieri International Soverato: Mennecozzi, Purashaj, Baldamenti, Ferrario(L), Quarchioni, Gabbiadini, Ascesao Silva M., Suderlikova, Ripparelli, Tajè, Buffo e Ascensao Silva R. Allenatore: Napolitano e Vice: Boschini

Cda Talmassons: Bovo, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto (L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte e Nicolini (K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Arbitri: Guarnieri Roberto e Stancati Walter