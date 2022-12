Talmassons fa suo il match con Sant’Elia

Importantissima vittoria per la Cda, che s'impone per 3-0 sull'Assitec Volleyball Sant’Elia, confermandosi nella zona alta della classifica.

La Cda, nell’ultima gara casalinga di campionato del 2022 schiera Eze in regia, capitan Taborelli opposto, Rossetto e Milana in banda, Caneva e Costantini centrali con De Nardi libero. Una gara per niente semplice contro un’Assitec assetata di punti con la temibile ex Cogliandro tra i principali terminali offensivi delle ospiti.

Dopo un inizio di set equilibrato (8 pari), un muro di Costantini segna un primo break per la Cda (10 a 8). Un muro di Caneva segna il 12 a 9 costringendo le ospiti al primo time out. Milana tiene a distanza l’Assitec (15 a 12). Un ace di Cogliandro segna la parità sul 16 a 16. Time out per Talmassons, che poi, su un errore in ricezione, va sotto 18 a 17. Costantini con due fast e un riporta avanti la Cda sul 20 a 18 e secondo time out per le ospiti, che non mollano, trovando il 21 pari; secondo time out per Barbieri. Avanti 22 a 21, entra Crisafulli in battuta per Costantini. Scambio spettacolare con un muro di Sant’Elia per il 22 pari. Taborelli e Rossetto risolvono un finale di set a favore Talmassons sul 25 a 23.

Dopo un inizio di secondo set equilibrato Taborelli e Costantini segnano un primo break per la Cda sul 7 a 5. Un muro delle ospiti segna il sorpasso sul 9 a 8. Un paio di errori di Talmassons che va sotto 9-11. Sul 14-16, Barbieri chiama il primo timeout per Talmassons. Rossetto riporta la Cda in parità 16 a 16. Avanti 19 a 18, entra Crisafulli in battuta per Costantini e trova un ace che porta Talmassons sul 20 a 18, costringendo le ospiti al primo time out. Altro ace di Crisafulli (22 a 18) e secondo time out per Sant’Elia. Un grande primo tempo di Caneva chiude il secondo set sul 25 a 19.

Terzo set sul binario dei primi, con un primo break per Talmassons sull’8 a 6. Milana con una diagonale porta la Cda sull’11 a 8 costringendo le ospiti al primo time out. Eze trova conferme da tutte le attaccanti e Talmassons si porta sul 14 a 10. Entra Michelini in battuta per Caneva. Il servizio di Taborelli fa male ace 16 a 11 e secondo time out per Sant’Elia. Avanti 19 a 15 entra in battuta Crisafulli per Costantini. Una fast di Caneva tiene a distanza le ospiti che non mollano (20 a 18). Bello scambio chiuso da Taborelli per il 22 a 19. Brava Eze a smarcare Rossetto 23 a 19. Avanti 23 a 21, Barbieri chiama il primo timeout. Grande attacco di Rossetto per il 24 a 22. Ancora lei chiude il match sul 25 a 23.

“In questa partita abbiamo fatto benissimo a muro anche quando loro hanno alzato la qualità dei colpi", commenta coach Barbieri. "E’ stata una partita dai due volti, per un set e mezzo bene a muro e per un set e mezzo bene in difesa. Grande prova di maturità delle ragazze, solo nel terzo set che eravamo avanti abbiamo gestito male un paio di situazioni ma Sant’Elia è una squadra in crescita che darà filo da torcere a molti. Finora per noi c’è un bilancio assolutamente positivo, siamo contenti soprattutto per la squadra che si è vista crescere nel gioco, ma pensò che abbiamo ancora margine e che non siamo arrivati al massimo”.

Cda Talmassons vs Assitec Volleyball Sant’Elia 3-0 (25-23, 25-19, 25-23)

Cda Talmassons: Veronica Taborelli(K), Chidera Eze Blessing, Elisa Tognini, Andrea Crisafulli, Giulia De Nardi (L1), Giovanna Milana, Ilaria Michelini, Benedetta Campagnolo(L2), Aurora Rossetto, Alice Trampus, Isabella Monaco, Anna Caneva e Veroica Costantini. Allenatore: Barbieri e Vice: Parazzoli

Assitech Volleyball Sant’Elia: Spinello, Moschettini, Costagli, Polesello, Hollas, Giorgetta, Di Mario(L), Ghezzi, Dzankovic, Botarelli, Cogliandor e Vittorio(L). Allenatore: Gagliardi e Vice: Russo

Arbitri: Lorenzin Ruggero e Pasquali Fabio. Refertista: Guion Deborah