Talmassons ferma anche Soverato

Finalmente si torna in campo in una gara molto delicata contro la Ranieri Soverato, reduce da tre vittorie consecutive. La Cda non si fa intimorire e s'impone per 3-1, grazie a ottime percentuali in attacco.

Le friulane si presentano a inizio gara con capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro con Maggipinto libero. Parte meglio Soverato che approfitta di qualche errore di Talmassons (5 a 2 per le ospiti). Obossa in attacco e con un ace sistema le cose sul 6 pari. Un attacco di Conceicao e un muro di Grigolo firmano il sorpasso di Talmassons sull'8 a 7. Grigolo e Obossa segnano l’11 a 9 per la Cda. Una fast di Cogliandro e un muro di Nicolini per il 16 a 15 di Talmassons. Un’altra fast di un'ispirata Cogliandro e un muro di Bovo sul 18 a 16 costringono le ospiti al primo time out. Bovo implacabile a muro per il 19 a 16. Scambio spettacolare risolto da un delizioso pallonetto di Obossa (20 a 17). Soverato non molla e recupera, costringendo Barbieri, sul 20 pari, al primo time out. Grigolo segna il 21 a 20 e poi lascia il posto a Panucci in battuta. Finale di set con il servizio di Soverato che fa la differenza. Le ospiti con un muro si aggiudicano il primo set per 25 a 21.

Inizio di secondo set con le ospiti meno precise in battuta (7 a 5 per Talmassons). La Cda non è ordinata e fa fatica in difesa (8 pari). Un attacco di Conceicao e un muro di Bovo per il 10 a 8. Ora la battuta di Tamassons fa male e un ace di Conceicao porta il punteggio sul 15 a 12. Scambio spettacolare per il 16 a 13 della Cda che poi, con un ace di Cogliandro, costringe sul 17 a 13 Soverato al primo time out. Due muri di Bovo e Grigolo e Talmassons vola sul 19 a 13. Sotto 21 a 15, le ospiti chiamano il secondo time out per tentare di fermare una determinata Cda, che controlla e con un pallonetto di Conceicao chiude il set sul 25 a 17.

Avvio con qualche errore di troppo da entrambe le parti (3 a 2). Due ace di Grigolo segnano il 5 a 2, costringendo Soverato al primo time out. Ora è la ricezione delle ospiti a soffrire la battuta friulana: ace di Bovo per l'8 a 3. La partita cresce di tono dal punto di vista agonistico; tre attacchi di Obossa respingono un recupero delle ospiti (15 a 10 e secondo time out per Soverato). Maggipinto si esalta in difesa e Talmassons vola sul 18 a 11. Sul 21 a 14 entra Panucci in battuta per Conceicao e si presenta con un ace (22 a 14). Cogliandro scatenata, con fast e due ace chiude il set sul 25 a 16.

Quarto set con la partita che cresce anche a livello spettacolare con grandi difese delle ospiti (7 pari). Maggipinto in difesa anche lei insuperabile firma il break friulano; con Conceicao si arriva sul 12 a 9 e primo time out per Soverato. Due muri di Talmassons con Cogliandro e Conceicao (15 a 10). Ancora Cogliandro in attacco per il 16 a 12. Nicolini trova risposte positive da tutte le sue attaccanti e con Grigolo la Cda si porta avanti per 18 a 13; secondo time out per le ospiti. Cogliandro con un pallonetto chiude uno scambio lunghissimo (19 a 13). Nicolini si mette in proprio e segna il 23 a 17, mentre Conceicao il 24 a 19. Avanti 24 a 20 Barbieri chiama il primo time out. Il match si chiude con un errore in battuta delle ospiti sul 25 a 20.

Ottime le percentuali in attacco della CDA con Obossa, Conceicao, Grigolo e Cogliandro in doppia cifra.

Cda Talmassons - Ranieri International Soverato 3-1 (21-25, 25-17, 25-16, 20-25)

Cda Talmassons: Bovo, Panucci, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto(L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte(L) e Nicolini(K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Ranieri International Soverato: Mennecozzi, Baldamenti, Ferrario(L), Quarchioni, Saveriano, Gabbiadini, Ascesao Silva M., Ripparelli, Tajè, Buffo, Foucher e Ascensao Silva R.. Allenatore: Napolitano e Vice: Boschini

Arbitri: Laghi Marco e Traversa Nicola. Segnapunti: Bittolo Enrica