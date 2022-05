Talmassons, il sogno A1 è solo rimandato

I risultati conseguiti dalla Cda Volley Talmassons costituiscono un chiaro esempio di volontà, passione e lungimiranza g-local. È motivo di grande soddisfazione poter portare questo progetto e questa esperienza di sport, territorio e comunità proprio nel palazzo della Giunta regionale, a testimonianza di un risultato straordinario ottenuto sul parquet. La Regione Friuli Venezia Giulia continuerà a supportare questa eccellenza, motivo di orgoglio collettivo.

Lo ha sottolineato a Trieste, nel salone di rappresentanza del palazzo della Giunta regionale in piazza dell'Unità d'Italia, il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin nel corso della cerimonia organizzata per omaggiare atlete, staff tecnico e dirigenza della Cda Volley Talmassons.

Il team guidato dal tecnico Leonardo Barbieri ha infatti raggiunto il massimo risultato storico per una squadra di pallavolo femminile regionale, andando a giocarsi l'accesso alla finale dei play-off promozione in serie A1 contro la corazzata Cbf Balducci Helvia Recina Volley Macerata. Una marcia straordinaria che si è arrestata a pochi passi soltanto dalla meta, ma non senza aver fatto registrare un apice senza precedenti, reso ancor più collettivo dall'ospitalità offerta nel corso della stagione dai Comuni di Lignano Sabbiadoro e Latisana per disputare le gare interne delle rosanero.

Una realtà cittadina di soli 4mila abitanti, ha ricordato la Presidenza a nome dell'intera Assemblea legislativa, che emerge quale testimonianza di come volontà, costanza e tenacia possono rendere concreti anche i sogni apparentemente più irrealizzabili. La stessa Giunta ha preannunciato la volontà di ritrovare queste ragazze, tra un anno, addirittura in A1 e proprio su tali basi verrà affrontata seriamente la prossima stagione con questa straordinaria compagine di uomini e donne, azienda e comunità, atlete e tecnici che hanno già scritto una parte della storia del volley femminile regionale.

Un auspicio, questo, rilanciato da Zanin che ha espresso un esplicito ringraziamento per i valori espressi da squadra e società, indipendentemente dai risultati. Cda Talmassons come esempio prezioso per il modello sociale che viene sostenuto a livello regionale, dunque, considerando che i valori dello sport sono fatti dal sacrificio, dal raggiungimento degli obiettivi, dal saper accettare le sconfitte e dalla volontà di mettersi in gioco per dare un esempio al cittadino del domani. La Regione Fvg investe molto nello sport e, questa la conferma, rimarrà ancora al fianco del sodalizio femminile della Bassa friulana.

All'incontro hanno partecipato anche il vertice dell'Amministrazione comunale di Talmassons, il presidente e patron della Cda, Ambrogio Cattelan, il past president e attuale direttore sportivo Gianni De Paoli, e il presidente del Comitato regionale della Fipav, Alessandro Michelli.

Il vice presidente e general manager della Cda, Fabrizio Cattelan, ha espresso la soddisfazione "di poter rappresentare un piccolo Comune in grado di arrivare fino a questi livelli, confrontandosi alla pari con un avversario dello spessore di Macerata. Sentiamo una forte responsabilità nei confronti del territorio, espressa anche attraverso l'attenzione riservata al settore giovanile. Speriamo di essere nuovamente qui il prossimo anno a festeggiare la promozione. Un'azienda - ha concluso - deve occuparsi anche di quello che accade fuori dalle proprie mura con responsabilità sociale, dando un contributo per migliorare la qualità della vita delle zone in cui opera".

La capitana Cecilia Nicolini, dal canto suo, ha parlato di "annata straordinaria e al di sopra di qualsiasi aspettativa. Ha funzionato tutto: gruppo, staff e società. Questo risultato inaspettato è il frutto di un grande lavoro e la cerimonia odierna costituisce un ulteriore riconoscimento". Il coach Barbieri, infine, ha invitato tutti "a godersi questo risultato storico, qualcosa di davvero importante. Ora si festeggia un'esperienza meravigliosa ma, da domani, inizieremo a lavorare per il futuro. Abbiamo una società molto solida e una famiglia molto appassionata che la sostiene: proveremo a crescere ancora, fiduciosi di poterlo fare".