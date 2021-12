Talmassons riparte con un successo a Vicenza

Nell’anticipo della prima giornata di ritorno la Cda fa visita all’Anthea Vicenza con la assoluta necessità di fare punti per rimanere incollata alla testa della classifica. Alla fine Talmassons s'impone per 1-3. Una vittoria importante anche perché conquistata in una serata fatta di alti e bassi e, soprattutto, grazie a una prova di carattere.

Solito sestetto iniziale con capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro con Maggipinto libero. Dopo un inizio di set equilibrato e di studio fra le due squadre, primo break per Talmassons con due attacchi di Obossa 13 a 11. Ancora lei con un ace sul 16 a 13 costringe Vicenza al primo time out. Le padrone di casa recuperano e Barbieri, avanti 19 a 18, chiama il primo timeout. Due errori della Cda e sorpasso vicentino per 20 a 19. Ancora un errore in attacco per Talmassons 22 a 20 e secondo time out per la Cda che recupera (22 pari), costringendo al secondo time out le padrone di casa. Qualche problema anche in ricezione per Talmassons così l’Anthea si aggiudica il set sul 25 a 22.

Avvio equilibrato - 8 pari - con le padrone di casa più ordinate a muro e in difesa. Talmassons non ci sta e con un muro di Bovo e un attacco di Obossa vuol dire la sua (11 a 9 e time out per Vicenza). In casa Cda migliorano anche le percentuali in attacco e si vede: 16 a 11 e secondo time out per le padrone di casa. Cogliandro si fa sentire sia a muro sia in fast per il 21 a 13. Talmassons si scrolla di dosso forse un po’ di tensione, domina e chiude il set con Cogliandro sul 25 a 15.

Parte decisa Talmassons nel terzo set (5 a 2) e primo time out per le padrone di casa che, con un ace un muro, pareggiano i conti. Talmassons sbaglia ancora in attacco e va sotto 9 a 7, costringendo Barbieri al primo time out. Altri due errori in attacco della Cda 15 a 10 e secondo time out per le ragazze di Barbieri. Sotto 17 a 15 entra Pagotto per Grigolo. Un muro di Conceicao dopo uno scambio spettacolare segna la parità 18 a 18. Ora in campo si lotta su ogni pallone; sotto 21 a 20 rientra Grigolo e una scatenata Conceicao segna il 21 pari, portando al secondo time out per Vicenza. Finale di set incandescente con Talmassons che non si ferma più e chiude con Obossa sul 25 a 21.

Quarto set con Grigolo e Conceicao che segnano il primo break per la Cda 4 a 2. Vicenza chiama il primo timeout su un attacco di Obossa e sul 7 a 3. Recupero Anthea che si esalta in difesa (7 pari). Sotto 8 a 7 è Barbieri a chiamare il primo timeout. Il muro delle padrone di casa fa la differenza (11 a 8). Sul 12 a 8 secondo time out per Talmassons che recupera e con Obossa pareggia sul 14-14. Sempre Obossa segna il sorpasso: 16 a 15. Sotto 17 a 15 le padrone di casa chiamano il secondo timeout. Segue un muro di Conceicao 18 a 15. Vicenza non molla 18 pari. Avanti 20 a 19, entra Pagotto per Obossa che rientra sul 21 a 20. Fast di Cogliandro 22 a 20. Un muro di Nicolini tiene a distanza l’Anthea 23 a 21, ma un errore di Talmassons consegna il 23 pari. Grigolo e un errore di Vicenza chiudono il match sul 25 a 23.

In attacco in doppia cifra Obossa, Conceicao, Grigolo e una trascinatrice Cogliandro.

Anthea Vicenza vs Cda Talmassons 1-3 (25-22, 15-25, 21-25, 23-25)

Anthea Vicenza: Errichello, Caimi, Pavicic, Norgini (L), Nardelli, Furlan, Lodi, Eze Blessig, Piacentini, Cheli (K), Pegoraro, Rossini e Fiore. Allenatore: Chiappini e Vice: Di Rauso

Cda Talmassons: Bovo, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto (L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte e Nicolini (K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Arbitri: Marco Laghi e Martin Polenta.