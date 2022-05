Talmassons riparte da coach Barbieri

“La Cda Talmassons riparte dalla conferma di coach Leonardo Barbieri”. L’annuncio arriva dal main sponsor e dg della società, Fabrizio Cattelan. “E’ evidente che la conferma di un allenatore passa inevitabilmente dal bilancio di una stagione e, come tutti sanno, la nostra è stata sicuramente da incorniciare. Leo è un allenatore sempre motivato e aperto al confronto, a sua volta è anche determinato nelle scelte e non facilmente influenzabile (giustamente!)”.

“Definirei Barbieri come uno che costruisce la sua credibilità mano a mano che allena sull'efficacia delle sue azioni, in modo che le atlete si convincano di un modo di allenare efficace che porti a un risultato finale concordato. Se non è efficace è in grado di capirlo, accettarlo e modificarlo: facendo questo costruisce una credibilità nei loro confronti. Proprio per questo ritengo che gli obbiettivi siano stati tutti raggiunti, è chiaro che quando ne senti vicini degli altri, vuoi portare a casa il massimo della posta in palio, ma su questo ci arriviamo preparati magari la prossima stagione”.

Soddisfatto anche coach Barbieri: “Sono molto contento di rimanere a Talmassons, perché stiamo lavorando a un progetto che procede molto bene. Ringrazio tutti gli sponsor e il presidente che, dandomi fiducia, mi hanno permesso di continuare a condividere con loro questo progetto. È proprio grazie alla sintonia che si è creata con lo staff, la società e il bellissimo gruppo che ho avuto la possibilità di allenare quest'anno, che abbiamo raggiunto un risultato storico per la squadra e per tutto il Friuli. Sono, quindi, convinto che il lavoro stia andando nella direzione giusta per fare sì che il processo di crescita di questa società possa continuare nel migliore dei modi e io sono orgoglioso di farne ancora parte”.