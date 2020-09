Talmassons sconfitta al quinto set

Sconfitta al quinto set per la Cda Talmassons, costretta a cedere per 2-3 dall'Omag San Giovanni in Marignano.

Si gioca in un palazzetto praticamente vuoto per le normative Covid, con coah Barbieri che deve rinunciare a Nardini per un risentimento muscolare, parte con Vallicelli in regia, Mazzoleni e Barbazeni al centro, capitan Tirozzi e Bartesaghi in banda, Smirnova opposto e Dalla Rosa libero.

Inizio di set equilibrato con qualche errore al servizio di troppo per la Cda (7-7). Buone difese da entrambe le parti e scambi lunghi; ancora parità (12-12). Un attacco di Tirozzi e un muro di Smirnova firmano il 14-12, ma Marginano non molla e ritrova il 14-14. Due ace delle ospiti mandano sotto le friulane 17-14. Time out Barbieri. Con Bartesaghi in battuta, la Cda recupera (17-18) e l'Omag chiama il primo timeout. Sul 17-19 entra Ponte per Bartesaghi. Magia di Vallicelli per il 21-21; rientra Bartesaghi per Ponte. Sotto 22-23 la Cda chiama il secondo timeout. San Marignano con un po’ di fortuna vince il primo set per 22-25.

Secondo set senza cambi per le friulane. Le ospiti più ordinate in difesa si portano sul 2-5. Sotto 4-8, Barbieri chiede il primo time out per mettere ordine e tranquillizzare le ragazze, troppo contratte in questo esordio di campionato. La Cda recupera (8-9) e con due attacchi di Tirozzi si porta in vantaggio 11-10. Sul 12-10 sono le ospiti a chiamare il primo timeout. Due muri di Bartesaghi per il 16-12. San Marignano non molla (16-15) e ritrova la perfetta parità (17-17). Errore di Bartesaghi per il 17-18 e secondo time out per Talmassons. Sul 18-19 entra Ponte per Bartesaghi. Tre errori in battuta, ricezione e in attacco e la Cda va sotto per 19-23 e consegna con un altro errore in attacco alle ospiti il set per 20-25. Come nel primo set, alle ragazze di Barbieri sono mancate la lucidità e la tranquillità nel finale di set.

Terzo set con Tirozzi e compagne che partono bene (5-2). Ace di Marignano per il 6-6. Smirnova ottima in attacco per il 10-8. Sull'11-9 entra Ponte per Bartesaghi. Ancora una ispirata Smirnova porta la Cda sul 14-11. Sul 15-11 timeout per Marignano. Due Muri di Mazzoleni per il 18-11 e secondo time out per le ospiti. Rientra Bartesaghi per Ponte sul 19-14. Grande Smirnova anche in difesa (21-16). Talmassons controlla e su un errore di Marignano vince il terzo set per 25-17.

Due muri di Barbazeni aprono il quarto set 2-0. Si gioca in perfetto equilibrio con scambi spettacolari fino all'11-11. Scambio infinito chiuso da Bartesaghi (15-12) e time out per Marignano. Ace di Mazzoleni per il 16 a 12. Due errori di Talmassons riportano sotto le ospiti (16-15) e time out per Talmassons. Un errore di Marignano e un muro di Barbazeni riportano le friulane avanti per 18-15; secondo time out per le ospiti. Ancora Talmassons che sbaglia 18-17. Grande difesa di Bartesaghi e attacco di Smirnova per il 23-17. Entra Ponte per Bartesaghi. Un errore di Marignano consegna il set a Talmassons 25-20. Buona prova di carattere delle ragazze che si conquistano un meritato tie-break.

Partono bene le ospiti, con una buona difesa, concrete e precise in attacco (1-5). La Cda non ci sta e si riporta sul 6-6 su un mani fuori di Smirnova e sul 7-6 con un muro di Barbazeni. Si va al cambio di campo con Talmassons avanti per 8-7. Si gioca punto a punto e una buona pallavolo (10-10). Break delle ospiti (10-12) e time out per Talmassons. Un errore in battuta per le friulane regala l'11-14; le friulane costringono Marignano sul 13-14, ma le ospiti riescono a chiudere il match sul 13-15.

Una sconfitta in chiaro scuro per le ragazze di Talmassons oggi anche in emergenza per l'indisponibilità di Nardini e Cristante che in una partita così tirata avrebbero potuto dare la possibilità a coach Barbieri di dare un po’ di respiro alle ragazze in campo.

Cda Talmassons vs Omag San Giovanni in Marignano 2-3 (22-25, 20-25, 25-17, 25-20, 13-15)

CDA Talmassons: Barbanzeni Karin, Della Rosa Francesca, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Cecilia Vallicelli, Smirnova Irina, Pagotto Sofia, Ponte Genni (L), Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K). Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano

Omag San Giovanni in Marignano: Cosi, Peonia, De Bellis, Fiore (K), Ceron, Spadoni, Aluigi, Urbinati (L2), Bonvicini (L1), Berasi, Penna e Fedrigo. Allenatore: Saja Stefano e Vice: Zanchi Alessandro

Arbitri: Sabia Emiliano e Traversa Nicola.