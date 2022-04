Talmassons, sfida da dentro o fuori a Macerata

Dopo l’indigesto risultato nel primo confronto contro la Cbf Balducci Hr Macerata, la Cda Volley Talmassons si giocherà le ultime chance di accedere alla finale promozione mercoledì 27 aprile, alle 20.30, al Pala Fontescodella, teatro di pallavolo di altissimo livello anche in campo maschile.

Sabato sera a Latisana, le friulane sono incappate in una partita nella quale non sono riuscite a trovare continuità in alcuni fondamentali, mentre le ospiti si sono esaltate in difese e recuperi importanti che hanno permesso di chiudere il match in tre set.

“Siamo consapevoli della forza e delle caratteristiche di Macerata” commenta coach Leonardo Barbieri, “che fa della continuità di gioco, della difesa e della copertura la squadra più compatta di questi play-off. D’altro canto, però, abbiamo ben stampato in testa che anche noi abbiamo qualità importanti. Se contestualizzate con la mentalità che abbiamo costruito passo dopo passo potremmo sicuramente prolungare questa semifinale".