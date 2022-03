Talmassons si ferma a Mondovì, ma pensa ai play-off

La Cda affronta la lunga e difficile trasferta di Mondoví con la certezza di un secondo posto che rappresenta un risultato straordinario, oltre ogni rosea previsione d'inizio anno. E la sconfitta per 3-1 rimediata contro le piemontesi non scalfisce queste certezze, in vista dei play-off, aspettando di sapere chi sarà a far visita a Talmassons per gara uno tra Ravenna, Marsala o Olbia.

Barbieri parte con capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Cantamessa e Cogliandro al centro con Ponte libero. Dopo un inizio di set equilibrato, due ace segnano un break per le padrone di casa (9 a 7). Sotto 10 a 7, Barbieri chiama il primo time out. La Cda recupera dopo uno scambio spettacolare con un muro e, poi, con un attacco di Obossa si porta sul 10 pari. Ora è Talmassons a portarsi avanti sul 12 a 10, costringendo Mondoví al primo time out. Sul 14 a 12 doppio cambio per la Cda, Marchi e Pagotto per Obossa e Nicolini che poi rientrano dopo un attacco di Grigolo sul 17 a 16. Altro scambio spettacolare che segna di nuovo la parità (20 a 20) e secondo time out per la Cda. Obossa in attacco e Conceicao a muro costringono le padrone di casa al secondo time out sul 22 a 20. La gara s'infiamma sul recupero di Mondovì (24 pari). Il set se lo aggiudicano le padrone di casa su due errori di Talmassons con il punteggio di 26 a 24.

La battuta di Mondoví fa la differenza a inizio set (5 a 3). Talmassons risponde con una buona difesa e una Grigolo ispirata in attacco 5 pari. Applausi per tutte e due le squadre che danno spettacolo (11 pari). Sul 12 pari di nuovo in campo Marchi e Pagotto per Obossa e Nicolini. Si lotta su tutti i palloni: 13 pari su un pallonetto di Cogliandro. Due errori delle padrone di casa segnano un break per la Cda (15 a 13) e primo time out per Mondoví. Grigolo imprendibile e un ace di Conceicao: Talmassons vola sul 18 a 13 costringono Mondoví al secondo time out. Grande attacco di Conceicao 19 a 13. Avanti 20 a 14, entra Dalla Rosa in seconda linea per Conceicao. Anche Cantamessa all’esordio da titolare si fa sentire (23 a 15). Il set si chiude in favore della Cda sul 25 a 17 su un errore in battuta delle padrone di casa.

Terzo set con Nicolini e Obossa di nuovo in campo. Inizio di set con qualche errore di troppo per la Cda che va sotto per 8 a 5. Talmassons che non molla e con Grigolo si porta sul 10 pari. Un attacco di Cogliandro e un muro di Obossa segnano un break per la Cda (12 a 10) e time out per le padrone di casa che poi recuperano 12 pari. Sotto 13 a 12, entra Panucci in seconda linea per Conceicao e sul 15 a 12 Barbieri chiama il primo time out per provare a fermare Mondoví. Sul 16 a 13 doppio cambio con Marchi e Pagotto per Obossa e Nicolini. Secondo time out per Talmassons sul 18 a 13. Un’ottima Pagotto con due attacchi riporta sotto la Cda 18 a 15. Rientrano Nicolini e Obossa e un'imprendibile Grigolo riporta la Cda a meno due: 21 a 19. Scambio bellissimo con le padrone di casa che tengono a distanza Talmassons (23 a 20). Un ace di Mondoví chiude un altro set combattuto sul 25 a 21.

Quarto parziale con Panucci e Dalla Rosa ancora in campo. Si gioca punto a punto fino all’8 pari; poi, tre errori di Talmassons costringono Barbieri sull’11 a 8 al primo time out. Lodevole l’impegno delle ragazze di Talmassons che recuperano 14 a 13, ma sono ancora gli errori della Cda a far riprendere un vantaggio importante a Mondoví (17 a 13) e secondo time out per Talmassons. Obossa e Dalla Rosa riportano una Cda che non vuole arrendersi a meno uno: 17 a 16. Sotto 18 a 17, doppio cambio con Marchi e Pagotto per Obossa e Nicolini. Panucci segna il 19 pari. Bellissimo scambio che segna il 22 a 21 per Mondoví. Finale di set che premia le padrone di casa che chiudono il match sul 25 a 22.

Le friulane si sono dimostrate solide e molto determinate. Barbieri ha potuto concedere un turno di riposo a Bovo e Maggipinto ricevendo risposte importanti in vista dei play-off anche dalla panchina. Da segnalare una Laura Grigolo in gran spolvero miglior realizzatrice della serata con 20 punti.

LPM BAM Mondovì vs CDA Talmassons 3-1 (26-24, 17-25, 25-21, 25-22)

LPM BAM Mondovì: Taborelli, Populini, Montani, Giubilato, Cumino, Bonifacio, Pasquino, Hardeman, Ferrarini, Molinaro, Trevisan e Bisconti (L). Allenatore: Solfarati e Vice: Basso

CDA Talmassons: Bovo, Panucci, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto(L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte(L) e Nicolini(K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Arbitri: Russo Roberto e Fontini Simone.