Talmassons si ferma al tie-break con il Cus Torino

Dopo lo stop di ieri, la Cda si ferma solo al tie-break nella seconda sfida del weekend contro il Cus Torino. Un punto per le ragazze di Barbieri che muovono la classifica e ritrovano un po’ di fiducia per affrontare al meglio le ultime due gare.

La Cda parte con Vallicelli in regia, capitan Tirozzi e Bartesaghi in banda, Cutura opposto, Nardini e Mazzoleni al centro con Ponte libero. Avvio fotocopia rispetto a ieri, con scambi lunghi e grandi difese. Le ospiti costringono Talmassons a qualche errore (7-10) e primo time out per Barbieri. Un ace e un muro e il Cus Torino vola sul 7-13. Secondo time out friulano. Sotto 13-17, entra Dalla Rosa per Bartesaghi, che poi rientra sul 16-22. Entra anche Pagotto in battuta per Nardini. Le ospiti con facilità si aggiudicano il set sul punteggio di 17-25.

Nessun cambio per Barbieri a inizio secondo set. Cinque errori della Cda che va subito sotto per 1-5. Dopo uno scambio spettacolare, Tirozzi riporta sotto Talmassons 5-7. Bartesaghi e un ace di Tirozzi segnano la parità 7 a 7 e primo time out per le ospiti. Bella partita e 11 pari. Un muro del Cus segna l'11-14, costringendo la Cda al primo time out. Scambio da applausi e Talmassons che recupera con Cutura 14-15. Sotto 15-19, entra Dalla Rosa per Bartesaghi. Sul 16-19 Pagotto in battuta per Nardini. Sul 17-22 secondo time out per Barbieri. Dopo un ace di Cutura, avanti 19-23 le ospiti chiamano il primo timeout aggiudicandosi poi il set per 19-25 sull’ennesimo errore delle ragazze di Barbieri.

Terzo set con Barbazeni in campo per Nardini. Il Cus parte un po’ troppo rilassato e la Cda ne approfitta (5 a 0); primo time out per le ospiti. Ora a sbagliare è Torino e le friulane si portano sul 9 a 2, costringendo al secondo time out il Cus. Alternanza di liberi: anche Norgini in ricezione in campo (11 a 4). Un muro di Mazzoleni e uno di Barbazeni chiudono due scambi spettacolari sul 14 a 7. Due primi tempi di Barbazeni e la Cda vola sul 17 a 8. Delizioso pallonetto di Dalla Rosa per il 21 a 13. Le ospiti recuperano (21 a 16) e Barbieri chiama il primo timeout e il secondo sul 24 a 20. Dopo tre difese incredibili del Cus, Mazzoleni chiude il set con una fast sul 25-20.

Un paio di errori in più delle friulane portano sul 4-6 a inizio quarto set. Talmassons non ci sta e trova l'8 pari. Battaglia in campo: uno scambio lunghissimo a favore delle ospiti (8-9). Una gran bella partita dai toni agonistici accesi e la Cda va sul 16-15; primo time out per il Cus Torino. Altra azione lunghissima, chiusa da un muro di Barbazeni sul 19-17. Entra Pagotto in battuta per Barbazeni. Due errori di Talmassons e si va sul 19 pari. Un muro di Mazzoleni firma il 21 a 19 e costringe le ospiti al secondo time out. Torino che non molla: 22 pari e primo time out per Barbieri. Avanti 23-22, entra Bartesaghi in battuta per Mazzoleni. Muro imperioso di Barbazeni per il 24 a 22. Capitan Tirozzi chiude il set sul 25-23.

Una gara così intensa non poteva che finire con un tie-break che mostra all’inizio l’estremo equilibrio fra le due squadre (4 pari). A questo punto il muro del Cus Torino fa la differenza: 4-7 e primo time out per la Cda. Dopo uno scambio infinito si va al cambio di campo sul 4-8 per le ospiti. Sul 4-9 Barbieri chiama il secondo timeout. Sul 6-13 entra Pagotto in battuta per Mazzoleni. Niente da fare per Talmassons, contro un Torino molto ordinato in difesa e preciso in attacco: il match si chiude sul 7-15.

Cda Talmassons - Barricalla Cus Torino 2-3 (17-25, 19-25, 25-20, 25-23, 7-15)

Cda Talmassons: Barbazeni Karin, Norgini Maria Chiara (L2), Della Rosa Francesca, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Vallicelli Cecilia, Cassan Aurora, Feruglio Rebecca, Cutura Hana, Pagotto Sofia, Ponte Genni (L1), Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K). Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano

Barricalla Cus Torino: Voschi, Bertone, Sainz, Torrese (L), Gamba (L), Severin, Sironi, Rimoldi, Battle, Pinto, Venturini e Mabilo. Allenatore: Chiappafreddo Mauro e Vice: Bonessa Fulvio

Arbitri:Cruccolini Beatrice e Proietti Deborah