Talmassons si ferma contro il Club Italia

Si apre con una sconfitta per 3-1 la seconda fase del Talmassons, impegnato in trasferta sul campo del Club Italia.

La Cda si presenta al Centro Pavesi con tutte le ragazze disponibili, ed è già una bella notizia. In partenza Vallicelli in regia, capitan Tirozzi e Bartesaghi in banda, Cutura opposto, Barbazeni e Mazzoleni al centro con Norgini libero.

Inizio di set equilibrato (6 pari). Un ace e un muro del Club Italia rompono gli equilibri (9-6) e primo time-out per Barbieri. Entra Dalla Rosa per Bartesaghi. Migliora la ricezione, ma la Cda fa fatica in attacco; 15 a 11 e secondo time-out per Talmassons. Rientra Bartesaghi per Dalla Rosa e la Cda recupera fino al 17 a 16. Il muro delle padrone di casa riporta il vantaggio sul 19 a 16. Entra Pagotto in battuta per Barbazeni. Ace di Cutura per il 22 a 20 e primo time out per le azzurrine, che poi si aggiudicano il set per 25 a 21.

Buona partenza del Talmassons nella seconda frazione, che si porta avanti con Tirozzi per 2-, costringendo le padrone di casa al primo time-out. Ancora il capitano firma il 2-9. Ace di Tirozzi ed errore in attacco delle azzurrine (3-12) e secondo time out per il Club Italia. Bellano prova con dei cambi a invertire la rotta. Sul 6-15 entra Dalla Rosa per Bartesaghi. Set che scivola via senza problemi per una Cda che rimane concentrata e determinata e che, con un ace di Vallicelli, si aggiudica per 13-25.

Continua la supremazia delle friulane, subito sullo 0-4. Un buon turno al servizio porta Talmassons sul 3-8. Attacco di Bartesaghi per il 4-10 e time out per le padrone di casa. Un paio di errori in attacco della Cda permettono alle Azzurrine di recuperare sul 7-11, costringendo Barbieri al primo minuto. Avanti 11-14 entra Dalla Rosa per Bartesaghi. Sul 13-16 Pagotto in battuta per Barbazeni. Dopo uno scambio spettacolare le padrone di casa prima completano il recupero (17 pari) e poi, con un muro, firmano il sorpasso sul 18 a 17, costringendo al secondo time out Barbieri. Sul 18 pari rientra Bartesaghi. Le Azzurrine accelerano (21 a 18); entra Nardini per Mazzoleni. Una serie di errori di Talmassons regala il set al Club Italia per 25 a 21.

Avvio equilibrato con le friulane che non mollano (6 pari). Break del Club Italia 8 a 6 e cambio in regia per Barbieri, con Cristante per Vallicelli. Entra anche Dalla Rosa per Bartesaghi e Ponte in alternanza con Norgini in difesa. Ace di Cutura per l'8 pari. Un muro delle padrone di casa riporta avanti le Azzurrine per 11 a 8. Rientra Vallicelli per Cristante. A differenza del Club Italia, Talmassons fatica a muro e in difesa e, sotto 15 a 10, chiama il primo time out. Il muro delle Azzurrine fa la differenza (20 a 14) e secondo time out per Barbieri. Sul 22 a 16 rientra Bartesaghi per Dalla Rosa ma il match è segnato in favore del Club Italia che chiude con merito sul 25 a 16.

Un risultato un po’ severo per una Talmassons a cui oggi è mancata la continuità, dopo un mese di stop. Ora nelle prossime due gare in casa le ragazze avranno l’occasione d'invertire la rotta, lavorando in settimana come sempre su quello che non ha funzionato, per togliersi le soddisfazioni che si meritano.

Club Italia Crai - Cda Talmassons 3-1 (25-21, 13-25, 25-21, 25-16)

Club Italia Crai: Graziani, Bassi, Gannar, Monza, Gardini, Armini (L), Giuliani, Marconato, Frosini, Nervini, Trampus, Barbero (L), Pelloia, Ituma e Nwakalor. Allenatore: Boallano Massimo e Fanni Michele

Cda Talmassons: Barbazeni Karin, Norgini Maria Chiara (L2), Della Rosa Francesca, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Cecilia Vallicelli, Cutura Hana, Pagotto Sofia, Ponte Genni (L1), Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K); allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano

Arbitri: Cavicci Simone e Santoro Angelo.