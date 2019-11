Talmassons si ferma contro Pinerolo

Stop per Talmassons, costretto a cedere per 0-3 con il Pinerolo. La Cda parte con Gomiero e Joly in banda Nardini e Ceron al centro Stocco al palleggio e Hatala opposto liberi Ponte e Cerruto. Inizio gara scoppiettante con ottimi scambi di gioco, soprattutto nel reparto della difesa. Time-out chiamato da Guidetti sul 4-7 per Pinerolo. Secondo minuto per Guidetti sul 7-12 dopo una serie di errori commessi dalla squadra e per interrompere il gioco avversario. E' Pinerolo a fermare il gioco dopo un recupero di Talmassons (12-15). Due splendidi muri di Nardini accorciano le distanze da Pinerolo (18-19 il punteggio). Secondo time-out chiesto da coach Marchiaro sul 20-19 per la Cda. Esce Nardini a favore di Barbanzeni che fa un ottimo muro ma a nulla serve e Pinerolo chiude il primo set 23 a 25.

Nel secondo parziale la Cda parte con la stessa formazione. Pinerolo entra in campo con la formazione sbagliata e subito coach Marchiaro è costretto a chiedere time-out. Troppi errori per la Cda che perde il vantaggio 6-6. Minuto per Guidetti sul 7 a 9 per Pinerolo. Esce Ceron a favore di Barbanzeni. Secondo time-out chiesto da Guidetti sull'8-13 per Pinerolo e poi pausa per le ospiti dopo una serie positiva in servizio per Stocco sul 16-18. Entra Cristante al posto di Stocco sul 19-24 ma Pinerolo chiude il secondo set per 19-25.

Guidetti schiera in campo la solita formazione a parte Ceron che rimane in panchina, sostituita da Barbazeni. La Cda parte in vantaggio 5 a 2. Timeout chiamato da Marchiaro sul 10 a 6 per la Cda. Sul 12 a 9 Stocco esce a favore di Cristante e Poser al posto di Joly. Sul 12 a 12 dopo un recupero di Pinerolo coach Guidetti chiede time-out. Di nuovo Stocco in campo sul 15 a 18 e minuto chiamato da Guidetti. Sul 20 a 21 ritorna in campo Ceron. Pinerolo chiude il terzo set 23-25 e vince il match per 3 a 0.

Comunque una buona prova per la Cda anche se l'esito della partita non è stato positivo. "Non mi sento di rimproverare niente alle ragazze che meritavano sicuramente qualcosa di più contro una squadra che per solidità è forse anche superiore alla capolista Marignano”, commenta Gianni De Paoli. “Una partita che ci servirà parecchio per il nostro percorso di crescita. Di positivo sicuramente rimane l'atteggiamento delle ragazze che anche stasera sotto 2 a 0 hanno lottato fino all'ultima palla. Con questi presupposti sono sicuro che nel girone di ritorno potremo raccogliere molto di più di quello che esprime attualmente la nostra classifica”.

Cda Talmassons - Eurospin Ford sara Pinerolo 0-3 (23-25, 19-25, 23-25)

Cda Talmassons: Joly Jessica, Petruzziello Carlotta, Ceron Sara, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Barbanzeni Karin, Gomiero Irene (K), Stocco Martina, Poser Aurora, Pagotto Sofia, Cerruto Francesca (L2), Ponte Genni (L1) e Hatala Kinga. Allenatori: Guidetti Ettore e Tonelli Filippo.

Eurospin Ford Sara Pinerolo: Casalis Nicoletta, Masi Carola (L2), Fiori Silvia (L1), Allasia Veronica, Ciarrocchi Michela, Bertone Serena, Baldini Jennifer, Tosini Elisabetta, Grigolo Laura, Zago Valentina, Buffo Simona e Bussoli Silvia. Allenatori: Marchiaro Michele e Naddeo Alberto.

Arbitri: Stefano Nava e Angelo Santoro.