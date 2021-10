Talmassons supera anche a Modica

La Cda vola in Sicilia e centra la quarta vittoria consecutiva, superando per 0-3 l'Egea Modica.

In partenza Barbieri schiera il sestetto titolare con capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro e Maggipinto libero. Inizio di set con qualche errore di troppo per Talmassons che va sotto per 7 a 4. Con Conceicao in battuta si va sul 7 pari. Primo break per la Cda con Conceicao (14 a 12). Un ace di Cogliandro porta Talmassons sul 18 a 15, costringendo Modica al primo time out. Un muro di Obossa firma il 21 a 16; secondo minuto per le padrone di casa. Ancora un muro di Bovo e uno di Obossa per il 24 a 17. Entra Pagotto per Grigolo. Il set si chiude su un errore in battuta di Modica sul 25 a 18.

Secondo pariziale senza cambi per Barbieri. Cogliandro, Obossa e Grigolo segnano un break per Talmassons (6 a 3). Cogliandro in battuta con un ace porta le friulane sul 9 a 4; primo time out per le padrone di casa. Bovo in evidenza con due attacchi e una magia di Nicolini per il 12 a 4 che costringe Modica a fermare il gioco. La Cda domina il set esaltandosi in tutti i fondamentali (17 a 4). Entrano Pagotto per Conceicao e poi Ponte per Grigolo. Pagotto chiude il set sul 25 a 10.

Dopo un avvio equilibrato Talmassons, con Obossa in battuta e Conceicao in attacco, tenta un primo allungo (7 a 4). Modica recupera e, sull’8 pari, Barbieri chiama il primo time out. Ci pensano Obossa e Grigolo a ristabilire le distanze (11 a 8). Ancora il muro di Talmassons a fare la differenza (14 a 10). Un lungo scambio è chiuso da un muro di Conceicao per il 19 a 16. Obossa porta Talmassons sul 24 a 21; entra Ponte per Grigolo. Talmassons respinge anche l’ultimo disperato tentativo di recupero di Modica. Obossa, con un attacco da seconda linea, chiude il match sul 25 a 22.

Obossa premiata come Mvp della gara. La squadra rientrerà domani con la consapevolezza di aver fatto ancora un passo avanti in un percorso di crescita che potrà regalare ulteriori soddisfazioni ai suoi tifosi anche oggi numerosi davanti ai teleschermi a seguire la diretta.

"Trasferta ostica: squadra neopromossa senza nulla da perdere che incontrava la capolista. Siamo state brave a fare il nostro gioco, limitando i cali di attenzione. Sono soddisfatta e orgogliosa della mia squadra che cresce di settimana in settimana" ha commentato capitan Nicolini.

Egea PVT Modica - CDA Talmassons 0-3 (18-25 , 10-25, 22-25)

Egea PVT Modica: Baciottini, Longobardi, Antonaci, Saccani, Ferro, Ferrantello (L), M’Bra, Gridelli, Salviato(L), Salamisa e Gulino. Allenatore: Quarta

CDA Talmassons: Bovo, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto (L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte e Nicolini (K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Arbitri: Sergio Pecoraro e Giovanni Ciaccio.