Talmassons supera anche il Club Italia

Dopo la bella vittoria in terra siciliana, la Cda supera per 3-1 tra le mura amiche una delle squadre più in forma del campionato, le talentuose giovani del Club Italia di Mencarelli.

In partenza solito sestetto per Talmassons con capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Grigolo e Conceicao in banda, Cogliandro e Bovo al centro con Maggipinto libero.

Inizio di set equilibrato e dai toni agonistici accesi (7 pari). Un diagonale di Grigolo segna un break per Talmassons 9 a 7. Un ace delle ospiti di nuovo parità 9 a 9. Un muro di Bovo e un delizioso pallonetto di Grigolo costringe Mencarelli al primo time out sul 13 a 9. Avanti 15 a 14 entra Ponte per Grigolo in difesa. Un ace delle ospiti e di nuovo parità 16 pari. Sul 18-18 rientra Grigolo per Ponte. Sotto 20 a 18 Barbieri chiama il primo time out. Altro errore di Talmassons (22 a 19) e secondo time out per le padrone di casa che con Nicolini in battuta e Bovo in attacco recuperano sul 22 pari. Obossa riporta avanti la Cda 23 a 22 e secondo time out per le ospiti. Finale di set che vede il Club Italia più lucido in attacco prevalere per 25 a 23.

Partenza decisa della Cda nel secondo set con Conceicao e Obossa in evidenza (4 a 1). Le giovani di Mencarelli reagiscono e si va sul 4 pari. Conceicao e Cogliandro sistemano le cose (8 a 4). Dopo un muro di Grigolo sul 9 a 4 primo time out per il Club Italia. Un ace di Nicolini segna il massimo vantaggio per Talmassons 13 a 6. Entra Dalla Rosa per Grigolo che si presenta con un ace (16 a 7). Dopo una fast di Cogliandro sotto 19 a 11 le ospiti chiamano il secondo time out. Avanti 19 a 13 Barbieri chiama il primo time out. Rientra Grigolo per Dalla Rosa. Obossa con un attacco e un muro chiude il set sul 25 a 17.

Inizio di terzo set con Talmassons che con Obossa in battuta ottiene un primo break dopo un muro di Conceicao 9 a 4 e primo time out per le ospiti. Avanti 10 a 8 è Barbieri a chiamare il primo minuto. Sul 13 pari arriva anche il secondo time out Cda. Entra Dalla Rosa per Grigolo. Un muro di Obossa e un ace di Bovo costringono il Club Italia sotto 18 a 14 al secondo time out. Entra Pagotto per Obossa e segna un ace (20 a 15); Cogliandro di prepotenza segna il 21 a 15. Rientra Grigolo per Dalla Rosa sul 22 a 17. Un ace di Cogliandro 24 a 18. Una fast di Bovo chiude il set sul 25 a 20.

Quarto parziale con Conceicao ispirata in attacco e in battuta; 5 a 3 per la Cda. Bovo con un pallonetto e un muro porta Talmassons sul 9 a 6. Sotto 12 a 7 le ospiti chiamano il primo time out e poi il secondo sul 15 a 7. Oltre alla difesa, anche il muro friulano si fa sentire 17 a 7. Sul 20 a 9 entra Cantamessa per Cogliandro che si presenta con un muro 21 a 10. Conceicao imprendibile da seconda linea e in battuta con un ace firma il 23 a 10, poi lascia il posto tra gli applausi a Dalla Rosa. Il match lo chiude la Grigolo sul 25 a 11.

Top score dell’incontro Conceicao e Obossa rispettivamente con 20 e 19 punti. Una gara accorta delle ragazze di Barbieri che, dopo aver perso il primo set, con pazienza hanno costruito la vittoria togliendo entusiasmo a un Club Italia che in certi momenti ha fatto vedere importanti potenzialità. Ora il Talmassons si gode il primo posto solitario in classifica e si prepara alla difficile trasferta di Montecchio.

Cda Talmassons - Club Italia Crai 3-1 (23-25, 25-17, 25-20, 25-11)

Cda Talmassons: Bovo, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto (L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte e Nicolini (K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Club Italia Crai: Adelusi, Ribechi(L), Gannar, Passaro, Despaigne, Giuliani, Marconato, Pelloia, Nervini, Esposito, Barbero(L), Ituma, Acciarri e Nwokoye. Allenatore: Mencarelli e Vice: Fanni

Arbitri: Traversa Nicola e Testa Antonio