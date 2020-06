Tante novità in casa Cda Talmassons

Dopo l'ingaggio di coach Leonardo Barbieri, Talmassons continua a muoversi sul mercato per la prossima stagione di A2. Dopo le riconferme di Ponte, Nardini e Pagotto, in casa Cda la prima novità è rappresentata dalla centrale Monica Mazzoleni, classe 1997 per 186 centimetri di altezza, che arriva dopo l’esperienza positiva in A1 con il Millenium Brescia. "Un’atleta che, nonostante la giovane età, porterà in dote una buona dose di esperienza", dice di lei il ds Gianni De Paoli. "Una ragazza determinata che a Talmassons sicuramente troverà le condizioni ottimali per raggiungere il top del suo percorso pallavolistico".

In uscita da Talmassons, invece, tre atlete che hanno contribuito in maniera determinata alla promozione in A2: Gomiero, che cercherà nuovi stimoli ma non in Serie A, Ceron e Cerruto. Tra le mancate conferme anche l'alzatrice Martina Stocco e la schiacciatrice Jessica Joly.

Proprio nel reparto offensivo, ecco la secona new entry, Giulia Bartesaghi, classe ’98, lombarda di Lecco, alta 187 centimetri. E' cresciuta nel Club Italia, facendo parte negli ultimi tre anni dei roster di Legnano e Millenium Brescia, in serie A1 e l’anno scorso da avverasaria in A2 a Baronissi. ”Sono contento che Giulia abbia scelto Talmassons: era uno dei nostri primi obiettivi. Una giovane desiderosa di fare bene, che il nuovo tecnico Barbieri conosce molto bene e che sposa appieno la filosofia societaria del Presidente Cattelan", commenta De Paoli.

Ma il vero colpo di mercato è rappresentato dalla schiacciatrice Valentina Tirozzi (nella foto con il presidente Cattelan), che a Talmassons, dopo la maternità, vuole tornare a essere protagonista nella pallavolo che conta. Per lei vetrina venerdì 5 giugno nella sede del main sponsor Cda con i vertici del sodalizio e i principali sponsor. "Ci sembrava giusto, anche se con molte restrizioni, riservare a Valentina un’attenzione particolare per presentarla a tutti gli appassionati che ci seguono in Friuli. L’impressione è che abbiamo trovato un vero leader, un capitano che si porta in dote, oltre a indiscussi valori tecnici, anche altri come persona che penso faranno la differenza".

"La voglia di giocare non mi era mai passata e dopo la nascita di Lorenzo ho cominciato a pensare a rimettermi in gioco", ha detto Tirozzi. "Appena mi si è presentata l’occasione ho accettato la proposta di Talmassons. Considerato che vengo da un lungo periodo di stop paradossalmente dopo un campionato che si è fermato a metà e che comporterà una ripartenza complicata per tutti per me potrà, invece, rappresentare un vantaggio. Da subito ho apprezzato la disponibilità di Talmassons, in pochi mi avrebbero detto determinate cose e dimostrato una grande sensibilità rispetto alle mie nuove esigenze e priorità. Dopo tanti anni rifaccio un campionato di A2 e da capitano cercherò di dare il massimo contributo a questa Società che mi è sembrata davvero la migliore dove approdare. Infatti da quello che so e da quello che mi è sembrato di capire anche oggi la Cda è davvero una bella realtà, una piccola comunità viva che ha voglia di crescere anno dopo anno e di dare valore alle persone. Per me questi sono valori molto importanti e per questo ho scelto di venire qui".