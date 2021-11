Bellissima gara, a Chieti, per le farfalle della ginnastica ritmica dell'Associazione Sportiva Udinese – Asu impegnate nel Campionato Nazionale Gold junior e senior. Tara Dragas è vice campionessa italiana con 80.400 punti, quarta con 72.250 punti Isabelle Tavano.

"Siamo orgogliosissime delle nostre ginnaste - ha commentato la tecnica dell'Asu, Spela Dragas, parlando al plurale a nome suo, della collega Magda Pigano e della coreografa Laura Miotti -. Nonostante le pressioni e le aspettative le ginnaste hanno sostenuto una gran bella prova! Desidero rivolgere un grazie anche alla società, capace di metterci sempre nelle migliori condizioni per la preparazione alle gare".

Grande entusiasmo è stato espresso anche dai vertici Asu per voce del direttore generale, Nicola Di Benedetto, presente in campo gara: "Siamo davvero felici per la prova sostenuta dalle atlete della nostra Accademia di ginnastica ritmica. I miglioramenti delle ragazze sono evidenti, a testimonianza del valore di questo progetto, frutto di un grosso investimento societario che sta dando i suoi risultati e siamo certi porterà le ragazze a raggiungere ottime performance anche nelle gare di squadra".

Entrando nel dettaglio della gara, come ha spiegato Dragas, "Isabelle Tavano (junior 2) è stata bravissima". Ha aperto la gara con le clavette in una sfida che l'ha vista confrontarsi con avversarie temibili, e ottenere solo 15.850 punti a causa di alcuni errori. Nonostante un inizio zoppicante, Isabelle non si è scoraggiata. Anzi, ha saputo concentrarsi e ripartire alla grande ottenendo un secondo posto al cerchio (19.600 punti), un bronzo alla palla (19.150) e un 4° posto al nastro (17.650). Purtroppo gli errori commessi con il primo attrezzo non le hanno consentito di salire sul podio del concorso generale, dove si è classificata in 4^ posizione.

Tara Dragas (junior 2) ha cominciato alla grande con primo posto alle clavette (21.450). Anche l'esercizio al nastro era cominciato bene, fino a quando un nodo non l'ha costretta a cambiare attrezzo, ma questo non le ha impedito di conquistare il 3° posto con 18.250 punti. Dragas ha ottenuto un bronzo anche nel cerchio (19.500), mentre nella finalissima con la palla ha raggiunto un altro primo posto di specialità (21.450 punti). Risultati importanti che consentono alle due atlete bianconere di riconfermarsi nella rosa di candidate individualiste che potranno rappresentare l’Italia agli Europei junior in programma nel 2022.

Sesto posto invece per Elena Perissinotto (junior 3) che "passo dopo passo sta facendo incredibili progressi, tanto da entrare nella finalissima delle migliori 8, lasciandosi alle spalle anche alcune atlete che hanno gareggiato agli Europei 2021". Se gli esercizi alla palla (16.650, 8^) e al nastro (15.400, 10^) non sono stati brillanti, con il cerchio (18.750 punti) è arrivata addirittura al 4° posto, alle clavette, invece, è sesta (18.950). Isabel Rocco (junior 1), al suo primo nazionale individuale, "ha pagato la sua inesperienza: ha fatto un fuori pedana con il cerchio (12.500) che le ha di fatto impedito di avvicinarsi alla finale, nonostante due interessanti 7' posti sia nelle clavette (16.650 punti) che nel nastro (14.750)".