Tarvisio, al via la Fis Continental Cup

Al via domani, a Tarvisio, le gare della Coppa Europa di sci di fondo organizzate dallo Sci club Panorama. All'Arena Gabriella Paruzzi sono attesi, per la prova Sprint a tecnica libera, ben 255 atleti. Alle 9.30 inizieranno le qualifiche e finali femminili mentre alle 12.50 quelle uomini. Nel frattempo, oggi si sono svolti alcuni allenamenti in cui si é potuto provare il tracciato e constatare l'ottima preparazione e condizioni generali logistiche e tecniche.

Il weekend proseguirà con le competizioni individuali a tecnica classica, previste nella giornata di sabato 8 febbraio. La domenica, invece, sarà interamente dedicata alle mass start (partenza in linea) a tecnica libera con varie lunghezze, dai 10km dell'U20 femminile all'ultima competizione in programma ovvero la 20km maschile.

Lo staff organizzativo si è trovato pronto a spostare la sede dell'evento da Piancavallo a Tarvisio, a tempi di record, causa condizioni meteo proibitive. Il tutto grazie alla collaborazione della Federsci regionale e PromoturismoFvg nonché la disponibilità del Comune della Valcanale. Attesi oltre 300 atleti provenienti da 13 Paesi (Spagna Francia Andorra Svizzera Belgio, Slovenia, Austria, Repubblica Ceca, Turchia, Giappone, Australia, Germania ed Italia) che saranno assistiti da circa 70 volontari.

L'evento vede la preziosa collaborazione delle massime istituzioni locali e regionali e il supporto di un gruppo di partners privati.