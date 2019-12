Tarvisio, conto alla rovescia per lo Snow Rugby

Conto alla rovescia per l'ottava edizione dello Snow Rugby che l'11 e 12 gennaio porterà a Tarvisio, sulle nevi della pista Di Prampero, oltre 35 squadre, tra torneo maschile e femminile. "Non ci aspettavamo così tante richieste, ma questo ci sprona a fare ancora meglio" commenta Alberto Stentardo, presidente dell'Alp Rugby Tarvisio e organizzatore dell'evento. "Siamo orgogliosi di questo risultato, considerato che stiamo vagliando ancora altre richieste d'iscrizione. Il torneo mantiene sempre la sua vision internazionale, ma l'affluenza italiana è aumentata. Siamo compiaciuti che siano tornate le squadre provenienti dal Belgio e le sempre più presenti squadre tedesche".

Rispetto all'edizione 2019, quando le iscrizioni allo Snow Rugby di Tarvisio si fermarono a 28 squadre, il torneo 2020 si appresta a essere l'edizione con il maggior numero di formazioni iscritte. "Abbiamo ancora alcune formazioni 'in arrivo', saranno delle sorprese internazionali e alcune conferme italiane. Certo è che sul campo lo spettacolo sarà sempre più di alto livello. La professionalità dell'evento rappresenta per noi un must", continua Stentardo. "Vogliamo migliorarci sempre e ci stiamo provando seriamente. Tarvisio vuole garantire il meglio a tutte le squadre partecipanti".

La macchina organizzativa del torneo, inoltre, sta garantendo un vero e proprio Villaggio, dove poter fare shopping durante e dopo la manifestazione, oltre al solito "tendone cucina" dove poter assaggiare i piatti tipici della vallata e della buona birra.