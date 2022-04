Tarvisio rende omaggio a Mariano Malfitana, una delle colonne portanti dello sport in Valcanale, scomparso un anno fa. L’Amministrazione, infatti, ha deciso d’intitolare al suo ricordo il palazzetto dello sport, impianto comunale gestito dall’Unione sportiva Mario Tosi, società della quale era stato il Presidente e l’anima.

“E’ stata una giornata speciale, una giornata di grande emozione”, ricorda il sindaco Renzo Zanette. “Il Comune ha inteso promuovere una cerimonia di riconoscenza verso uno sportivo che ha dato lustro alla città di Tarvisio attraverso il suo grande impegno quotidiano. Sono felice che al palazzetto sia stata presente la grande famiglia degli sportivi tarvisiani per tributare a Mariano il giusto riconoscimento per le sue gesta e per stringersi attorno al dolore dei suoi cari. Come sono grato della presenza di tanti giovani, che hanno potuto vedere ed apprezzare il suo lavoro”.

“Mariano – ricorda ancora Zanette - è stato un punto di riferimento per moltissimi giovani locali e non solo, che hanno visto in lui la vera essenza dello sport, fatta di sacrificio, duro lavoro e dedizione ma anche di divertimento, condivisone e reciproco aiuto. Nessuno muore mai davvero, se rimane nel vivo nel cuore e nella mente di chi resta”.

“E’ per questo motivo che la Giunta comunale di Tarvisio ha deliberato d’intitolare alla memoria di Malfitana il Palazzetto dello Sport di proprietà comunale in via degli Atleti Azzurri d'Italia. E’ il modo migliore di ricordare per sempre Mariano che si è contraddistinto durante tutta la sua esistenza per aver vissuto lo spirito dello sport con grande dedizione, impegno e amore. Siamo certi che la nostra iniziativa è condivisa da tutta la popolazione tarvisiana, e non solo, che lo ha conosciuto, stimato e apprezzato per la sua instancabile passione per lo sport e per le giovani generazioni. Ora il suo ricordo è immortale. Per sempre”.