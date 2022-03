Tarvisio, scatta il weekend della Crazy Bob

Ci sono tutti gli ingredienti giusti per una edizione da urlo della Crazy Bob 2022, la folle corsa sulla neve con mezzi autocostruiti che farà divertire Tarvisio nel fine settimana dove stanno arrivando gli equipaggi dall’intero Triveneto e dalle vicine Austria e Slovenia.

Sono 29 complessivamente le squadre iscritte, provenienti da ogni angolo del Friuli Venezia Giulia, da Treviso, San Stino di Livenza, Mogliano e anche ben due equipaggi dalla slovena Bovec. Saranno loro a contendersi il trofeo della Crazy Bob nella gara di discesa tra i bob e le slitte autocostruite prevista nella mattinata di domenica 13 marzo, a partire dalle 10, sulle piste del comprensorio tarvisiano, nell’area dei campi da sci Duca D’Aosta. Creatività, ingegno, sistemi frenanti, humor e affiatamento saranno gli ingredienti della competizione. Il tracciato di gara, grazie alle condizioni meteo e al lavoro dei volontari, è ottimale e si preannuncia grande spettacolo.

La festa è iniziata ieri sera, con il primo evento collaterale: la Crazy Vertical Race; a partire dalle ore 19.00, una sfida notturna di corsa in salita ad eliminazione, suddivisa in batterie, in una area predisposta di 100 metri di lunghezza, sulla neve, sempre nell’area Duca d’Aosta. Oggi invece, sabato 12 marzo, alle ore 16.00, sarà tempo della “Crazy Color Race”, una passeggiata “colorata” di circa 2 chilometri, con partenza sempre dall’area Duca d’Aosta e arrivo in centro in piazza Unità d’Italia a Tarvisio, attraverso un attraversamento tra i campi da golf. Iniziativa dedicata alle famiglie e non solo con diversi momenti di animazione grazie alla collaborazione degli esercenti e commercianti tarvisiani. Sono oltre 170 iscritti.

Per tutti gli eventi, le informazioni e le iscrizioni sono a disposizione i canali social della Crazy Bob e il sito internet www.crazybob.it e il numero di telefono + 39 391/3462090.

Naturalmente, precisano gli organizzatori, tutti gli eventi saranno soggetti al rispetto delle normative anticontagio, quindi all’obbligo del contingentamento all’interno dell’area delle manifestazioni, l’utilizzo delle mascherine, il distanziamento e l’obbligo del Green Pass rafforzato.

Alla riuscita della manifestazione collaborano l’Amministrazione comunale di Tarvisio, la Polizia Locale di Tarvisio, la Protezione Civile, Promoturismo Fvg, il consorzio turistico “Il Tarvisiano”, le associazioni locali, i commercianti e gli esercenti che si sono messi a disposizione dando il massimo della collaborazione, tutti vogliosi di fare il meglio, in sicurezza e con grande professionalità.

Nelle dieci edizioni di Crazy Bob, si è potuto ammirare davvero di tutto: da velieri a sottomarini, da carro armati a piramidi, passando per vasche da bagno, gommoni, veri e propri bar ambulanti, piste da ballo, aeroplani; tutti mezzi dotati di sistemi di scivolamento e frenata tali da garantire la massima sicurezza dei partecipanti e dei fan che affollano il circuito.

Si tratta di uno degli eventi più longevi, futuristici e accattivanti del Friuli Venezia Giulia. Una sfida goliardica tra bob e slitte auto-costruite nella quale vince chi aguzza meglio ingegno, humor, spirito collaborativo e voglia di sano divertimento.

Tutto nacque lo ricordiamo da una felice intuizione dell’esercente tolmezzino Attilio Quaglia e di un gruppo di amici che ad inizio anni 2000 lanciarono dalle nevi dello Zoncolan una competizione fantasiosa, trasformatasi in breve tempo in un evento di estremo successo, riuscendo nelle sue passate edizioni a calamitare sulle nevi carniche, decine di migliaia di spettatori, ottenendo tra l’altro una incredibile visibilità mediatica a livello nazionale e internazionale.

Nel marzo 2018, nel corso dell’ultima edizione, vi hanno partecipato 35 squadre, 200 concorrenti per una presenza di pubblico stimata in oltre 8 mila persone nell’arco della tre giorni ospitata a Forni di Sopra. Si è visto di tutto: dai pirati dei Caraibi ai personaggi dei Looney Toons al gran completo (vincitori dell’edizione) passando lo schiaccia talpe, il gatto delle nevi, il cannone con gli alpini, la ghigliottina, le cicogne, la forma di formaggio, le Tartarughe Ninja, la Banda Bassotti e i Flinstones. Senza dimenticare lo sguardo all’attualità con il grill girevole a bordo della quale c’erano i candidati alle elezioni politiche, e poi ancora i missili di Kim Jong-un e Donald Trum scortato dall’Fbi.