Tarvisio, successo per il Grand Prix Italia Fis

Il secondo SuperG di oggi chiude la tappa in Friuli Venezia Giulia del circuito Grand Prix Italia Fis di sci alpino maschile organizzato dallo Sci CAI XXX Ottobre in cui hanno partecipato atleti non facenti parte di squadre nazionali appartenenti alle categorie Seniores (nati dal 1999 in avanti), Giovani (nati fra il 2001 e il 2005) e Aspiranti (nati nel 2004 e 2005).

Sul tracciato tecnico e veloce della storica pista "Di Prampero" si sono visti in azione un centinaio di giovani provenienti da circa 20 Paesi (tra cui anche la Nuova Zelanda, il Cile, il Canada e il Giappone). Federico Simoni del c.s. carabinieri è stato il migliore precedendo di soli 7 centesimi l’irlandese Jack Gower e l'atleta di Andorra Joan Verdu (già terzo nel superG di ieri). Il migliore degli italiani è stato Giacomo Dalmasso che è arrivato quarto. Tra gli atleti regionali 17° posto per Luca Taranzano, l'azzurro del Monte Lussari.

Ricordiamo che nel SuperG di ieri il successo è andato allo svedese Johan Hagberg (già primo e secondo nelle due discese libere); alle sue spalle, a 0″18, l’ottimo Marco Abbruzzese, diciannovenne delle Fiamme Oro. Al quarto posto, sfiorando il podio per un centesimo, il giovane piemontese Gregorio Bernardi, classe 2004 dello sci club Sestriere, sceso con il pettorale 39. Nelle due discese libere che hanno aperto la tappa del GP Italia di Tarvisio martedì 18 gennaio merita una nota di merito lo sloveno Nejc Naralocnik, arrivato terzo e primo.

Il Grand Prix Italia è il massimo circuito nazionale e attrae a ogni tappa tutti i migliori giovani talenti in quanto la sua classifica finale qualifica gli atleti per l'ingresso nella squadra nazionale della prossima stagione.

Tutte le premiazioni del Grand Prix Italia maschile di sci alpino di Tarvisio, inoltre, si sono svolte sul motorhome di PromoTurismoFvg in occasione della tappa del Winter Tour “Io sono Fvg”. Tanti i premi consegnati ai vincitori: oltre alle coppe di rito, anche prodotti del territorio e attrezzatura tecnica.

Nello specifico il podio di oggi:

CATEGORIA SENIOR

1. Federico Simoni - Italia - 1.07.50

2. Jack Gower - Irlanda - 1.07.57

3. Joan Verdu - Andorra - 1.07.69

CATEGORIA GIOVANI

1. Federico Scussel - Italia - 1.08.36

2. Maximilian Ranzi - Italia - 1.08.51

3. Max Perathoner - Italia - 1.08.55

CATEGORIA ASPIRANTI

1. Gregorio Bernardi - Italia - 1.08.93

2. Girolamo Giove - Italia - 1.10.77

3. Lorenzo Sambrizzi - Italia - 1.11.08

Il direttore esecutivo di PromoTurismoFvg, l’Ing Iacopo Mestroni, dopo aver salutato tutti gli atleti e le delegazioni, ha voluto congratularsi con l’organizzazione dello Sci CAI XXX Ottobre, sottolineando la piena disponibilità a sostenere nuovamente una tappa del GP Italia anche il prossimo anno.

“Siamo davvero soddisfatti dello svolgimento di queste giornate di gare, sia per la Discesa libera sia per il SuperG, che ci hanno visti impegnati nell'organizzazione di un evento così importante come il Grand Prix Italia Fis. Ringrazio tutti i volontari del nostro team, il personale tecnico, lo speaker Stefano Ceiner, gli apripista e gli sponsor C.M.G. Srl, Il Pane Quotidiano Srl, Several Insurance Broker e Sorelle Ramonda che hanno creduto in noi. Un sentito grazie ad Alexander Prosch, Presidente GP Italia, a Dusan Gorisek, Delegato FIS, alla FISI, all'Ing. Iacopo Mestroni e tutta PromoTurismoFVG e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per aver creduto in noi, e infine agli atleti con i loro team che sono venuti a Tarvisio per gareggiare”, afferma Stefano Marchesi, presidente del sodalizio Sci CAI XXX Ottobre.