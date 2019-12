Tavagnacco - Juve si giocherà al Rocco

Salutato il 2019 con una vittoria importantissima a Firenze, per il Tavagnacco il campionato di serie femminile tornerà nel 2020, ripartendo dall’ultima giornata del girone d’andata, in programma sabato 11 gennaio con la sfida casalinga alla Juventus. Ma questa volta c’è una sorpresa. Non sarà, infatt,i lo stadio Friuli a ospitare l’attesa partita, come accaduto nelle ultime due annate nel segno di una collaborazione con l’Udinese calcio che, nel frattempo, prosegue nel proprio cammino autonomo verso la creazione di una prima squadra in rosa.

Il match tra le gialloblu e la Juve campione d’inverno si disputerà, invece, nella cornice dello Stadio Nereo Rocco di Trieste.

La notizia, circolata ieri, è stata ufficializzata dalla Divisione Calcio Femminile.