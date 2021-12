Tavagnacco a Cittadella per riprendere la marcia in campionato

Esame Cittadella per il Tavagnacco domenica alle 14.30. La trasferta veneta sarà la prima di tre incontri settimanali dato che le gialloblù recupereranno la gara contro il Como mercoledì 8 e il weekend successivo è in programma la partita contro il Ravenna. Le friulane ripartono dalla rabbia, quella accumulata a Sassari dove è svanita una vittoria negli ultimi minuti. Due punti persi malamente che dovranno spingere le ragazze a un pronto riscatto. “Quell’epilogo ha tolto un po’ di serenità – le parole del tecnico Marco Rossi -, dovevamo chiudere la pratica nei primi minuti del secondo tempo sfruttando le occasioni. Siamo concentrati su questi impegni ravvicinati dove ci sarà bisogno di tutti”.

Tornerà a disposizione Ferin dopo l’infortunio capitato nella gara contro la Roma, sarà lei a fungere da centravanti mentre è vivo il ballottaggio tra Devoto e Kongouli con quest’ultima rientrata dagli impegni con la nazionale greca. Il Cittadella, reduce dalla sconfitta in casa della Pro Sesto, avrà il dente avvelenato e punterà a schiodarsi dal decimo posto di una graduatoria che comunque rimane cortissima. Il Tavagnacco vuole allo stesso tempo confermare o migliorare la sua classifica che la vede al quarto posto in un campo dove l’anno scorso ha ottenuto un successo per 3-1 figlio della rete di Toomey e della doppietta di Milan.