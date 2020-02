Tavagnacco a Empoli a caccia di punti salvezza

Determinazione e cuore. E’ quanto Chiara Orlando, nuovo allenatore del Tavagnacco, chiederà alla sue ragazze per la partita contro l’Empoli che si disputerà domenica 23 febbraio alle 14.30 (arbitrerà l’incontro Bianchini di Terni). "In settimana abbiamo lavorato bene – assicura Orlando – ho trovato un gruppo che si è impegnato molto e che ha grande entusiasmo. In questi primi giorni insieme ho provato a far capire la mia idea di calcio, che sarà incentrato molto sulla gestione della palla".

La squadra gialloblu, per la trasferta a Empoli, dovrà fare a meno di Caterina Ferin (operata in settimana al menisco), Lara Ivanusa e Tjasa Tibaut. Chiara Orlando non vuole anticipare nulla per quanto riguarda il modulo, ma di certo schiererà una difesa a 4.

In settimana è arrivata la buona notizia dell’accoglimento del ricorso e quindi della restituzione del punto tolto dopo la partita con la Fiorentina. Ora però servono punti sul campo per riuscire a conquistare la salvezza. "Siamo fiduciosi – ammette Orlando – il lavoro alla fine pagherà. Tutti dobbiamo remare nella stessa direzione per raggiungere un obiettivo che consideriamo alla nostra portata".