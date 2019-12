Tavagnacco a San Gimignano per affrontare la Florentia

Dopo aver conquistato 2 punti nelle prime 9 giornate di Campionato, il Tavagnacco si presenta sul campo di San Gimignano per chiudere al meglio questo 2019. Sabato 14 dicembre alle 14.30 le friulane affronteranno la Florentia San Gimignano, che di punti in classifica ne ha 13 (arbitrerà l’incontro Mori di La Spezia). Mister Luca Lugnan dovrà ancora fare a meno dell’infortunata Sofia Kongouli, con l’obiettivo di recuperare qualche acciaccata dalla sfida di Coppa Italia contro l’Empoli.

"Il campo sintetico di Empoli ha lasciato qualche strascico su chi ha giocato – ammette Lugnan – ma conto di avere a disposizione tutte le giocatrici. La squadra ha voglia di invertire questo trend negativo e quindi speriamo di strappare punti a San Gimignano. Fare un risultato positivo non sarebbe importante solo per la classifica, ma soprattutto per il morale». Lugnan è fiducioso, anche perché le ragazze stanno bene e nonostante le sconfitte, hanno sempre mostrato un buon gioco sul campo: «Il nostro obiettivo è ridurre le distanze con la terzultima in classifica, e quindi con il Bari. Cercheremo di farlo già dalla partita di sabato, anche se sappiamo bene che non sarà per nulla semplice. Alle ragazze – chiude il mister – ho chiesto attenzione e concentrazione. E’ il momento di invertire la rotta".

Le altre partite di giornata: Juventus-Pink Bari (sab. ore 12), Hellas Verona-Milan (sab. ore 12), Empoli Ladies-Sassuolo (14.30), AS Roma-Orobica Bergamo, Fiorentina-Inter (dom. 12.30).