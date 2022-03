Tavagnacco a Verona alla ricerca di gol e punti

Il Tavagnacco è alla ricerca di punti e di una classifica più tranquilla. Domenica alle 14.30 ecco un’altra trasferta, a Verona contro il Chievo. Si tratta del recupero della dodicesima giornata. La gara non si era potuta disputare nel mese di gennaio a causa dei numerosi casi Covid nei gruppi squadra che avevano portato alla decisione di sospendere il campionato. Caneo (ex della partita nella foto) e compagne ci proveranno. Per le friulane un appuntamento complicato considerato che le avversarie viaggiano a ridosso delle zone più nobili del torneo. Le veronesi sono reduci dalla sconfitta per 1-0 contro la capolista Brescia in una sfida dove non hanno sfigurato.

Le ragazze di Rossi, invece, arrivano da tre sconfitte consecutive e sono chiamate a una prova di orgoglio per non restare invischiate nelle zone pericolose nel finale di stagione. Il Tavagnacco è alla ricerca dell’episodio giusto per sbloccare un attacco che si è fermato. Nel 2022 le gialloblù non hanno fatto gol. L’ultima rete risale allo scorso dicembre contro il Ravenna. Nelle ultime uscite, la squadra ha sbagliato qualche buona occasione per segnare, ma non ha replicato quella facilità di gioco messa in mostra prima di Natale.