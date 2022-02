Tavagnacco accreditato come Scuola Calcio Elite

Il Tavagnacco è stato accreditato come Scuola Calcio Elite. È la prima volta che questo riconoscimento viene attribuito a una società solo femminile in Fvg. I requisiti da soddisfare per ottenerlo sono tanti e la Federazione giustamente è attenta e verifica costantemente. In principio ogni squadra del settore giovanile deve essere obbligatoriamente affidata ad una persona adeguatamente formata e qualificata che abbia partecipato con esito positivo al corso per Istruttore di Scuola di Calcio Coni-Figc. Ci sono inoltre delle richieste facoltative elencate dalla Federazione tra le quali scegliere ed ottemperare.

Per la stagione sportiva in corso le gialloblù hanno superato abbondantemente la soglia delle 100 atlete escludendo la Prima Squadra e la Primavera. Spetta allo staff il compito di curare i particolari e seguire il percorso delle calciatrici dai 5 anni fino alla maggiore età.

"Da piccole - afferma il responsabile del settore giovanile gialloblù Vito Tamma - c’è la passione per lo sport, mentre quando si diventa adolescenti c’è il rischio di abbandonare la disciplina per un cambiamento di interessi e qui si verifica la prima non desiderata selezione".

Tra le nuove figure, oltre ai componenti dello staff tecnico, è obbligatoriamente inserita anche quella dello psicologo dello sport. Quest’ultimo cura l’aspetto mentale dell’atleta in ogni categoria con tanto di briefing con l’allenatore. Importanti sono le riunioni che si tengono periodicamente con tecnici e genitori delle giocatrici. "Siamo felici e orgogliosi, è il risultato di un oscuro e molto duro lavoro di tutto lo staff, che qui ringrazio sentitamente. I requisiti non sono semplici da soddisfare" conclude Tamma.

Soddisfatto anche il vicepresidente Domenico Bonanni: "Fare calcio femminile con passione e dedizione in Friuli non è semplice, siamo una regione piccola con un numero basso di tesserate, conosciamo i problemi e cerchiamo da anni ogni giorno di superarli. Il Tavagnacco è società che pratica solo calcio femminile, in un settore dove hanno iniziato la scalata le società professionistiche. Giochiamo e partecipiamo in tutte le categorie. Questo riconoscimento unico, che è stato fino ad ora raggiunto solo da società maschili, dovrà essere da stimolo per cercare di fare ancora di più e meglio".