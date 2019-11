Tavagnacco affronta il Sassuolo in trasferta

Riparte la serie A femminile con il Tavagnacco che va a caccia della prima vittoria in questo campionato. Per la sesta giornata di andata, sabato 16 novembre alle 14.30, le friulane saranno impegnate sul campo del Sassuolo, allo stadio comunale Eleno Ricci. Arbitrerà l’incontro De Capua della sezione di Nola. Il Tavagnacco attualmente è penultimo in classifica con 2 punti, preceduto, a quota 4, proprio dal Sassuolo. Ecco perché la sfida di sabato difenda fondamentale in chiave salvezza.

Mister Luca Lugnan recupera Federica Veritti in difesa, ma perde Sofia Kongouli in attacco, fermata da un problema al ginocchio. Dalla Primavera torna in prima squadra Veronica Benedetti. "Andiamo a Sassuolo a caccia di punti – afferma Lugnan – la squadra sta bene e ha preparato al meglio la partita. Siamo in crisi di risultati ma non di gioco, e quindi il nostro atteggiamento non cambierà. Scenderemo in campo concentrate e con la voglia di fare bene. Ci attende una partita difficile contro una buona squadra, ma siamo pronte alla battaglia".

Prima o poi la ruota girerà bene anche per la squadra friulana, magari proprio a cominciare da sabato: "Manderò in campo una squadra equilibrata – aggiunge Lugnan – per evitare gli errori commessi contro l’Empoli. Il morale è buono e lo spirito sarà battagliero: dovremo stare attente a non concedere occasioni sui calci piazzati, visto che loro sono una squadra molto fisica".

Le altre partite: Inter-Orobica Bergamo (sabato ore 12.30), Hellas Verona-Empoli Ladies (sabato 14.30), Sassuolo-Tavagnacco, Pink Bari-Fiorentina Women, Florentia San Gimignano-AS Roma (domenica 14.30), AC Milan-Juventus (domenica ore 15).