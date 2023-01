Tavagnacco, altra brutta sconfitta a Napoli

Ancora una netta sconfitta per il Tavagnacco. La squadra palesa le stesse difficoltà degli ultimi tempi e conferma che contro avversari di alta classifica il divario è troppo ampio. È un inizio da incubo quello delle gialloblù che dopo quattro minuti sono sotto di due reti. Pinna finta di calciare con il destro e conclude magistralmente con il sinistro per il vantaggio partenopeo. Qualche secondo dopo il taglio in profondità di Faria Gomes non è seguito con i tempi giusti dalla retroguardia friulana, l’attaccante calcia in diagonale e raddoppia. Il Napoli si fa pericoloso su palla inattiva prima della mezz’ora quando la deviazione su una punizione calciata da Ferrandi fa terminare la sfera sul palo. Le padrone di casa trovano il tris con Del Estal Mateu che si inserisce con i tempi giusti e corregge in porta un traversone di Landa. Le ragazze allenate da Campi non si vedono in fase offensiva, non concede nulla la formazione partenopea complice anche la sicurezza della ex Veritti.

Nessuna svolta per il Tavagnacco nella ripresa. Molta fatica nella gestione del possesso, le avversarie sono più veloci e forti fisicamente. Dopo dieci minuti Maroni non riesce ad allontanare la minaccia, consente a Del Estal Mateu di recuperare palla in area e di appoggiare per Ferrandi che di prima crossa per il mancino angolato di Dulcic: 4-0. Il Napoli è cinico, finalizza quasi tutte le occasioni create e realizza la quinta rete con un destro di Pinna deviato che termina la sua corsa all’incrocio dei pali. A chiudere un’altra brutta domenica del Tavagnacco è la doppietta di Del Estal Mateu che si libera di Dieude e trafigge Marchetti sul primo palo.

NAPOLI-TAVAGNACCO 6-0

NAPOLI. Tasselli, Di Marino, Veritti, Del Estal Mateu, Nozzi, Ferrandi (15’ st Puglisi), Giacobbo (1’ st Dulcic), Mauri, Faria Gomes (15’ st Strisciuglio (38’ st Tamborini)), Pinna, Landa. Allenatore: Lipoff.

A disposizione: Copetti, Gonzalez Rodriguez, De Sanctis, Franco.

TAVAGNACCO. Marchetti, Rosolen (1’ st Magni), G. Novelli (35’ st Moroso), Dieude, Maroni, Morleo (35’ st Nuzzi), Albertini, Demaio, Andreoli (22’ st Gregoriou), Diaz Ferrer, Iacuzzi (22’ st De Matteis). Allenatore: Campi.

A disposizione: Sattolo, Castro Garcia, Ridolfi.

Marcatori: 2’ Pinna, 4’ Faria Gomes, 44’ Del Estal Mateu, nella ripresa al 10’ Dulcic, al 20’ Pinna, 37’ Del Estal Mateu.

Arbitro: Pica (sezione Roma 1).

Note: Ammonite: Di Marino. Recupero: 1’ e 5’.